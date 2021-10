UeD Joele, la scelta dopo il trono: intanto, un ex tronista tuona contro di lui

Joele Milan dopo Uomini e Donne continua a far discutere. L’ormai ex tronista decide di fare un gesto in ‘onore’ del periodo che ha vissuto sul trono, abbastanza breve. Per chi se lo fosse perso, il giovane di Venezia è stata smascherato da Maria De Filippi, durante una puntata andata in onda la scorsa settimana. La conduttrice ha mandato in onda una clip che lo vedeva confrontarsi con la sua corteggiatrice, Ilaria Melis. A quest’ultima consigliava di seguire su Instagram il suo migliore amico in modo da potersi scambiare il numero.

In studio, Joele ha tentato di giustificare l’accaduto, mentre l’atteggiamento di Ilaria ha particolarmente infastidito. Ed ecco che dopo la messa in onda, Milan ha deciso di rivelare la sua versione dei fatti suoi social, che non è comunque bastata a rallegrare gli animi. Infatti, sono diversi ancora i telespettatori che continuano ad accusarlo. Molti di loro stanno ora commentando, negativamente, la sua scelta dopo il trono. Ebbene Joele ha deciso di fare un particolare tatuaggio sulla gamba: un trono.

“Incidente di percorso”, scrive l’ormai ex tronista condividendo il video del disegno che ha scelto di riportare direttamente sulla sua pelle. Non si tratta di un semplice tatuaggio che rappresenta il trono. Impossibile non notare i dettagli, tra cui un buco e vari pezzi rotti. Questo per dimostrare, appunto, che non è stato un trono privo di polemiche e problemi, visto come si è concluso.

Nessun lieto fine per Joele e oggi a commentare quanto accaduto ci pensa un volto noto di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi. L’ex tronista ed ex opinionista del programma di Maria De Filippi non può che essere contrario al gesto del ragazzo. Lui stesso lo fa sapere attraverso il suo seguitissimo profilo di Instagram. Rispondendo alle domande dei fan dice la sua e non le manda a dire.

Senza peli sulla lingua, Lorenzo risponde a chi gli chiede cosa ne pensa di ciò che è accaduto nel programma con Joele Milan. “Che gli è andata bene che non ci stavo io”, scrive Riccardi, che probabilmente lo avrebbe bacchettato. Come si poteva immaginare, Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno perso tempo e hanno subito attaccato il giovane.

Dunque, Lorenzo si sarebbe unito a loro. Detto ciò, ironizza sulla situazione che si è creata: “E comunque lo sanno pure i bambini a casa che quando hai il microfono ti registrano”.