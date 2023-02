L’ormai ex cavaliere del Trono Over si sfoga in una nuova intervista dopo la turbolenta uscita di scena e la presa di posizione di Maria

Biagio Di Maro si è ritrovato costretto a lasciare Uomini e Donne. Una chiara richiesta quella di Maria De Filippi, la quale si è detta stufa di vedere il cavaliere campano sempre protagonista di situazioni spiacevoli. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Canale 5, si sfoga dopo quanto accaduto. Oggi si dice dispiaciuto umanamente per quello che è successo con Carla. In parte la capisce, perché è consapevole che quello della dama è stato un attacco di gelosia poiché si era già molto legata a lui.

La reazione eccessiva di Carla adesso Biagio la comprende. Non è ancora sicuro, però, se fidarsi o meno della dama. L’ormai ex cavaliere del Trono Over aveva accusato la donna di avere ancora un rapporto con il suo ex fidanzato, che andava oltre quello che lei raccontava. Di Maro resta fermo nella sua posizione e continua a dichiarare di aver preso il numero di Clea perché “è venuta fuori la presenza di questa persona”. Da quel momento, non si è più fidato di Carla e ha deciso di guardarsi intorno.

Biagio dopo UeD ammette di provare un certo fastidio nel sentire gli altri convinti che lui voglia solo una cosa dalle donne. Pertanto, dopo la sua uscita di scena avvenuta in modo abbastanza turbolento, Di Maro vuole mettere i puntini sulle ‘i’.

“Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni, ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o ‘usarle’, che sia chiaro una volta e per tutte. Io sono fatto così, mi piace essere galante e, le assicuro, non pretendo nulla in cambio”

Torna così a parlare della sua defunta moglie Franca. Carla ha palesato la sua idea nella puntata andata in onda il 9 febbraio: Biagio non ha mai superato il lutto. Oggi l’ex cavaliere ammette che forse all’inizio inconsciamente pensava che nessuna donna potesse reggere il confronto con la moglie. Con il tempo, però, crede di aver smesso di pensare questo.

Ha capito che era ingiusto, sia per lui stesso che per lei, cercarla in altre donne. Così è andato avanti per la sua strada. “Franca sarà sempre mia moglie e la madre dei miei figli, ma è da tempo che sono pronto a ricominciare ad amare un’altra persona per quella che è, senza inutili confronti. Senza sperare di rivedere in lei Franca”, dichiara Biagio su Uomini e Donne Magazine.

A rendere complicato il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi sarebbe stato anche l’atteggiamento di Tina Cipollari, secondo Di Maro. Come ha spesso dichiarato Gemma Galgani, i continui commenti negativi dell’opinionista avrebbero causato problemi all’ex cavaliere nel farsi conoscere per quello che è lontano dai pregiudizi.

Quello che Tina non avrebbe capito di lui è che era nel programma per trovare la persona giusta e non per divertirsi con le dame. Torna anche a parlare delle lamentele di alcune donne del parterre, che negli anni l’hanno accusato di avere la tendenza di offrire birra e pizza anziché una cena vera e propria.

“La cosa mi fa sorridere: per me non c’è davvero nessuna differenza tra l’offrire un cartone di pizza o una cena di pesce. Tutto dipende da come va la serata, se si è a passeggio per Roma in spensieratezza penso sia anche bello prendere un trancio di pizza, una birra e mangiarlo davanti a una fontana o sulle scale di Piazza di Spagna. Per me non conta quanto sia lussuosa una serata ma come la si trascorre”

In amicizia, nonostante tutto, avrebbe invitato Tina a cena per farsi conoscere davvero. In questo modo, la Cipollari avrebbe potuto ricredersi sul suo conto e anche a lei avrebbe offerto una pizza al taglio. Ma come reagiscono i suoi figli di fronte a ciò che in questi anni è accaduto in studio? Qualche tempo, a prendere le sue difese ci aveva pensato proprio uno di loro attraverso un’intervista sul Magazine. Biagio spiega cosa fanno quando lo vedono nel programma sotto gli attacchi di tutti:

“I miei figli sanno perfettamente chi sono e non mi sgridano mai, stanno sempre dalla mia parte. Vanno oltre la narrazione che le donne a volte fanno di me perché sanno che spesso non è realistica e che davvero sono alla ricerca della donna giusta”

Sembra, però, che Biagio non abbia compreso i suoi errori, almeno non tutti. Infatti, oggi sente di non dover chiedere scusa a nessuna dama del programma. Anzi, è convinto che una di loro dovrebbe scusarsi con lui: Silvia. Crede che quest’ultima abbia tirato fuori “una rabbia incomprensibile” nei suoi confronti perché è uscito con un’altra donna. Precisa che anche lei, durante la loro frequentazione, “stava conoscendo altri cavalieri”. A questo punto, crede che sin dall’inizio l’interesse di Silvia non era lui.

UeD, Clea si espone dopo il caos di Biagio e Carla

Parla anche Clea in una nuova intervista sul Magazine. La dama ci tiene a precisare che le è molto dispiaciuto per Carla. Nonostante ciò, crede che quattro settimane di conoscenza “siano poche per pretendere un’esclusività”. Allo stesso tempo, però, la comprende perché effettivamente si era legata a Biagio. Le dispiace che Carla se le sia presa anche con lei?