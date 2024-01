Uomini e Donne: Beatriz e Cristina smontate, De Filippi stuzzica

Brando a Uomini e Donne si è incattivito con Raffaella, dopo aver ritrovato la serenità con Beatriz. Da qualche giorno, il tronista si lamenta di non vedere più delle particolari reazioni da parte della prima. Inizialmente Raffaella appariva sempre nervosa e non riusciva a non reagire in modo impulsivo di fronte a determinate situazioni. Da qualche tempo, la corteggiatrice cerca di farsi scivolare addosso le cose e di godersi il momento, senza scappare ogni volta dallo studio con delle scenate di gelosia.

Questo perché Raffaella è certa che Brando sia molto più interessato a Beatriz, con cui a detta sua sentirebbe un vero trasporto. Dunque, ha deciso di lottare fino alla fine perché non si aspetta più niente dal tronista. Ormai Raffaella è convinta di non piacere fisicamente a Brando e, quindi, quando lo vede baciare Beatriz lo trova quasi “normale”. Crede di essere una bella ragazza, ma sente di non piacere così tanto al tronista esteticamente e oggi lo ammette tra le lacrime.

Intanto, Beatriz a UeD viene attaccata da Tina Cipollari perché cerca di accusare ancora Raffaella sotto questo punto di vista. La corteggiatrice se la ride e questo innervosisce ancora di più l’opinionista: “Lei ride. Con sta faccia da puntini puntini”. Ora Tina, in quanto la scelta è vicina, vuole parlare sempre meno del suo Trono in quanto non vuole condizionarlo. A un certo punto, Raffaella si volta verso Beatriz, che continua a ridere e a ricevere il pieno sostegno di Brando, e non si trattiene: “Quante facce tue abbiamo visto in questo percorso? Quante figure di me*** abbiamo visto?”.

Così, Raffaella stronca e asfalta la sua rivale. Alla fine, messa sotto torchio dal tronista, che a detta di molti telespettatori starebbe cercando di metterla in discussione perché ha ritrovato la pace con Beatriz, Raffaella decide di andare via. La corteggiatrice lascia lo studio e Brando la rincorre.

Uomini e Donne: Tinì contro Cristina, De Filippi stuzzica Alessandro

Maria De Filippi nota il malessere di Alessandro Vicinanza, ieri messo al patibolo in studio. Il cavaliere scoppia a piangere e si dice dispiaciuto per come si concludono le sue conoscenze. Si riferisce a Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Vuole sottolineare che non è una persona meschina e falsa. Cristina continua a non credere alle parole di Vicinanza, che fa oggi il suo discorso in lacrime.

Interviene Tinì, la quale non ha mai nascosto di non credere così tanto al suo interesse nei confronti di Alessandro. Ultimamente la silenziosa opinionista interviene spesso quando c’è al centro della scena Cristina, a cui non risparmia attacchi e frecciatine. I suoi interventi, seppur brevi, raccolgono in questi giorni gli applausi del pubblico. “Perché fai queste scenate? Scordatela Alessandro eh! Neanche un bacio vi siete dati. Ci resta male l’ego di Cristina”, così Tinì stronca anche oggi Tenuta.

Maria chiede a Ida Platano di dire la sua e prende la palla al balzo per mettere alla prova Alessandro. La conduttrice sprona il cavaliere a dire cosa prova oggi per la tronista. Quando la ritrova al centro studio, Vicinanza evita di guardarla. “Perché ti fa male guardarla?”, chiede De Filippi, tenendo in considerazione il sospetto di Cristina. Quest’ultima aveva fatto notare che Alessandro potrebbe ancora essere innamorato di Ida.

Sebbene dica di non provare più nulla, ecco che Vicinanza si scaglia contro la Platano mostrandosi deluso per come sono andate a finire le cose tra loro. A detta di molti, il cavaliere sarebbe ancora molto preso da Ida e per questo non sarebbe riuscito ad andare avanti né con Cristina né con Roberta. Maria continua a indagare alla ricerca della verità sui sentimenti attuali di Alessandro: “Vorrei capire se sei nelle condizioni che le farfalle non le sentirai mai perché pensi ancora a lei”.

Claudia Lenti sta andando avanti con il suo percorso nel programma dopo la fine della sua conoscenza con Alessio Pili Stella. La dama sta uscendo con Daniele, il quale appare estasiato da lei. Ma le anticipazioni segnalano che la loro conoscenza giunge al termine, visto che avviene un’importante svolta tra lei e Pili Stella. Un addio già preannunciato, dunque, quello tra Claudia e Daniele. E molti sono dispiaciuti per lui, in quanto oggi appare così felice di questa conoscenza.