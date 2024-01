UeD anticipazioni: pesanti dubbi e liti. Alessio e Claudia vanno via

Ebbene sì: alla fine Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno lasciato Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione svolta il 22 gennaio 2024, che andrà in onda nelle prossime settimane, annunciano la nascita di questa coppia. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, avrebbero deciso insieme di lasciare il programma. Eppure ultimamente le cose non sembravano andare per il verso giusto.

I due Over hanno intrattenuto per varie puntate il pubblico di Canale 5, tra i loro alti e bassi. In tutto questo, hanno anche ricevuto qualche frecciata da parte di Maria De Filippi, stanca probabilmente di vederli sempre discutere per le stesse cose. Molto spesso si piazzavano al centro studio rinfacciandosi gesti a vicenda e lanciandosi accuse, con versioni discordanti. Sembra che finalmente, dopo aver chiuso la conoscenza poco tempo fa, abbiano trovano un punto d’incontro.

L’uscita di Alessio e Claudia, secondo le anticipazioni di UeD, non è stata poi così serena. Il blocco è iniziato con la notizia che il cavaliere ha scritto una lettera per la dama, cosa di cui lei è rimasta stupita. Lui oggi si è presentato in studio con uno spazzolino da denti e altri oggetti per chiederle di vivere insieme a casa sua.

Inizialmente, però, Claudia si è rifiutata di uscire con Alessio dal programma, tanto che molti presenti in studio l’hanno attaccata. Non è la prima volta che la dama finisce sotto accusa. La Lenti ha anche lasciato lo studio, seguita da Alessio. Dopo di che, tra loro c’è stato un bacio e hanno deciso insieme di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Una scelta turbolente e scoppiettante. Di certo, il pubblico non assisterà a un momento tranquillo e privo di tensione. Ma d’altronde il loro percorso nel programma è sempre stato abbastanza teso.

Anticipazioni UeD: tutti contro Alessandro, anche Mario

Dopo un periodo di rumoroso silenzio, pare che Gemma Galgani sia tornata al centro studio. La sua conoscenza, però, con Orfeo è finita per volere di lui, che ha chiuso anche con un’altra dama. Alessandro Vicinanza, invece, ha messo fine alla frequentazione con Maura.

Da questo è partita “una mega discussione” con Roberta Di Padua, Ida Platano e anche Mario. Sembra, dunque, che il corteggiatore ha deciso di intervenire per la tronista, che da giorni si sta scontrando con Vicinanza, finito nel mirino di tutti. Anche in quello di Cristina Tenuta, con cui nella registrazione di oggi ha discusso ancora.

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Mario e Roberta hanno esposto i loro dubbi sui sentimenti che Alessandro potrebbe ancora provare per Ida. Il cavaliere è ancora innamorato della Platano? Vicinanza, però, ci ha riprovato con la Di Padua, che però gli ha chiuso giustamente la porta in faccia, rifiutando il suo invito a ballare.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico

Per quanto riguarda il suo percorso da tronista, Ida Platano ha accolto tre nuovi corteggiatori, scegliendo di tenerne solo uno, il quale “è stato un amico di Mario”. Tra quest’ultimo e la tronista è scoppiata “una lite pesante”. Dunque, questa è stata indubbiamente una registrazione ricca di tensioni in studio. Alla fine tra Ida e Mario è tornato il sereno, visto che si sono anche baciati!

Intanto, Brando è corso a riprendere Beatriz, dopo la scorsa registrazione e si sono baciati in esterna. Raffaella non ha preso bene la situazione, tanto che ha lasciato lo studio. Brando è uscito per rincorrerla e non sono più tornati. Quindi, non si sa che cosa sia accaduto dietro le quinte.