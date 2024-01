UeD anticipazioni: Mario si tatua il nome di Ida! Poi grane e fughe

Ebbene sì, Mario il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne si è tatuato il nome della tronista. Questo ciò che riportano le anticipazioni della registrazione svolta oggi, 16 gennaio 2024. Finito spesso in discussione, sempre lui è stato il protagonista di nuove segnalazioni. Dunque, ancora problemi per Ida, la quale però ha ricevuto la sorpresa del tatuaggio, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

L’esperto del programma di Maria De Filippi rivela, appunto, che il nome di Ida è tatuato sulla mano di Mario. Un gesto importante, che sicuramente può far discutere sul web. C’è chi potrebbe trovarlo eccessivo, soprattutto chi in questi giorni ha perso un po’ di fiducia in lui. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando è giunta in studio Mariangela, una ragazza con cui Mario si è scambiato alcuni messaggi a inizio dicembre.

Sebbene lui abbia ricevuto rassicurazioni da parte della stessa Ida, Mario aveva deciso di lasciare il programma insospettendo molti. Le anticipazioni segnalano che anche nella registrazione di oggi, che andrà in ordine nei prossimi giorni, sono arrivate delle segnalazioni sul corteggiatore della Platano, fatte ancora da Mariangela. Nulla di eclatante, si legge. Infatti, Ida e Mario hanno presto risolto. Intanto, va precisato che Ernesto Russo ha lasciato il programma nella registrazione di ieri.

Uomini e Donne anticipazioni: nuova ‘fuga’ di Beatriz, Di Padua all’attacco

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo la registrazione di ieri, Brando ha rincorso Raffaella. Hanno fatto un’esterna insieme e discusso di quanto accaduto. Non solo, è anche scattato un bacio. Beatriz, che nella puntata andata in onda oggi, è stata protagonista di un’accesa lite con Tina Cipollari. Nella nuova registrazione, ha di nuovo lasciato lo studio, arrabbiata, questa volta con Brando. Infatti, ciò è accaduto quando il tronista ha dichiarato di non avere ancora una preferenza.

Nuove discussioni anche per gli Over. Le anticipazioni di UeD segnalano che Alessandro Vicinanza è uscito con Emanuela, dopo la fine della sua conoscenza con Cristina Tenuta. Alla fine hanno deciso di non andare avanti ed è scattato un nuovo scontro, nel quale è stata protagonista Roberta Di Padua, tornata nei giorni scorsi a far parte del parterre.