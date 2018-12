Uomini e Donne, Beatrice Valli difende la figlia dagli attacchi: “Sono al limite”

Uomini e Donne, ancora critiche per Beatrice Valli che stavolta non si trattiene

Stamattina Beatrice Valli si è imbattuta in un messaggio davvero spiacevole nella sua posta su Instagram. Dopo aver pubblicato la foto mentre allatta la figlia Bianca, che ha compiuto un anno a fine giugno scorso, sono arrivate per lei nuove critiche. Per fortuna non tutti si sentono in dovere di sfogare la propria cattiveria, per cui arrivano anche molti apprezzamenti e complimenti per i protagonisti di Uomini e Donne. Ma purtroppo gli hater sono sempre in agguato e riescono a far esplodere anche chi si impone un certo limite di tolleranza e pazienza. Beatrice però oggi ha superato questo limite e non ci ha visto più.

Beatrice Valli criticata per la figlia Bianca, lei pubblica tutto su Instagram e risponde

In risposta alla foto pubblicata tra le storie, a Beatrice è arrivato questo messaggio: “20 anni ancora attaccata alla te**a. Sei un po’ esagerata fattelo dire”. Un commento che non è affatto piaciuto alla fidanzata di Marco Fantini, che ha sempre dimostrato la sua dedizione e il suo amore per i figli. Pare che solitamente lei ignori questo genere di messaggi, ma oggi non ha voluto trattenersi e questa è stata la sua risposta: “Ma che cavolo te ne frega. Farò quello che voglio con mia figlia“. Queste dure parole sono state scritte direttamente all’autore, o autrice, della critica. Ma non finisce qui. Sullo screenshot della conversazione, che ha voluto postare su Instagram, l’ex corteggiatrice si è ulteriormente sfogata: “Cancello la gente inutile, ma sono arrivata a un limite. Ognuno con i propri figli è libero di fare ciò che vuole”.

Marco e Beatrice news, la coppia di Uomini e Donne contro gli hater

La vicenda è stata ripresa anche dalle pagine fan della coppia di Uomini e Donne. Marco non è rimasto a guardare, è intervenuto condividendo la storia proprio di uno dei tanti profili a loro dedicati per far capire che non ci sta a questo tipo di critiche. Marco e Beatrice si sono sempre ribellati ai commenti dei leoni da tastiera, soprattutto quando vengono coinvolti i loro figli (per ora ci sono Bianca e Alessandro, figlio di Beatrice e del suo ex, ma la famiglia si allargherà molto presto!). Purtroppo Beatrice non è stata l’unica mamma del trono Classico oggetto di critiche, anche Francesca Del Taglia si è dovuta difendere con le unghie recentemente.