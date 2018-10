Beatrice Valli scoppia in lacrime su Instagram: “Farà più male a me che a lei”

Beatrice Valli scoppia a piangere su Instagram parlando dei suoi figli Alessandro e Bianca

Pochi minuti fa Beatrice Valli è scoppiata in lacrime su Istagram e ha commosso tutti. Le sue parole verso i figli Bianca e Alessandro hanno toccato i cuori dei suoi tantissimi fan. È stato lo sfogo di una mamma in partenza per pochi giorni e che dovrà lasciare i bimbi a casa. Chi segue Beatrice sa bene che di solito porta i figli con sé anche nei viaggi di lavoro, ma stavolta sarà diverso e ha preferito non farlo perché sarebbe uno stress per i piccoli. La fidanzata di Marco Fantini dovrà partire per New York e prendere parte a un importante progetto estero. Starà via solo due notti e per i bambini sarebbe stato un enorme stress, considerando le tante ore di volo.

Le lacrime di Beatrice Valli: “È veramente strano andare via senza di loro”

Raccontando il suo viaggio, promettendo di raccontare questo magnifico progetto nei prossimi giorni, e lasciandosi andare sul quanto sia stata difficile questa decisione, l’ex corteggiatrice ha detto: “Ho rifiutato tantissimi lavori soprattutto all’estero dove dovevo assentarmi per più giorni. Perché avendo due bambini e allattando mi risulta davvero complicato. Li ho sempre portati con me entrambi. Ed è veramente strano per me andare via senza di loro”, ed è qui che si è commossa e ha iniziato a piangere. Beatrice ha poi proseguito: “Non è stata una decisione facile, però a livello lavorativo so che devo farlo. È sempre stato il mio sogno realizzarmi a livello lavorativo anche all’estero”.

Beatrice parte senza i figli, Marco l’ha incoraggiata a farlo

Per Beatrice è stato fondamentale il supporto di Marco, il papà di Bianca che si prende cura amorevolmente anche di Alessandro (e di questo gli è grato anche il padre del bimbo): “Mi ha aiutato tantissimo il Marchini, mi ha dato la forza di dire di sì. È la prima volta che lascio Bianca senza allattarla la notte ma è stato veramente bello come Marco mi ha supportato in questa decisione. Mi ha detto ‘Non ti preoccupare, è la prima volta che fai qualcosa per te stessa. I tuoi figli sanno che sei sempre con loro’. Sicuramente farà più male a me che a lei”. I bambini ovviamente rimarranno con Marco e Beatrice è certa che sarà bravissimo anche senza di lei.