Beatrice Valli e Marco Fantini, terzo figlio in arrivo? Confessione inaspettata

Terzo figlio per Marco e Beatrice? Lei sogna un maschio

Nessuno avrebbe mai immaginato che Marco Fantini e Beatrice Valli stessero pensando a un terzo figlio, eppure i fatti stanno proprio così. E non accadrà neanche chissà quando: dalle ultime storie Instagram di lei infatti abbiamo appreso che vorrebbe un terzo bambino entro due anni e che spera sia un maschietto. Una famiglia numerosa insomma è il sogno di entrambi, visto che Beatrice è già mamma dei bellissimi Bubi e Alle (quest’ultimo avuto dall’ex e non da Marco). Tra massimo due anni arriverà un terzo pargoletto e noi assieme a loro festeggeremo quel magico momento.

Beatrice e Marco figli, una famiglia fantastica: la più piccola è gelosissima

È passato tanto tempo dalla crisi che Marco e Beatrice hanno vissuto qualche anno fa: oggi sono felici e realizzati, e hanno insomma tutto quello che serve per accudire un altro bimbo. Giovinezza, energia, grinta e ovviamente stabilità economia. Oltre a due bei bimbi che sapranno prendersi cura di quello che arriverà. La più piccolina avrà dei problemi di gelosia ma le passeranno subito: alla domanda “Come si comporta Alle nei confronti di Bubi?” Beatrice ha risposto “Bellissimo. Alle è super protettivo e dolce, Bianca no! È super gelosa quando alle vuole una coccola oppure è super possessiva. È una diavoletta”. Ma le dichiarazioni ovviamente non finiscono qui.

Terzo figlio Beatrice Valli: “Maschio grazie”

Beatrice ha confermato che arriverà presto un altro bimbo: “Certo! Un altro sicuro! Entro massimo due anni ne vorrei un altro. Maschio grazie”. Non è la prima volta che parla di questo suo sogno, quindi non possiamo che augurarle il meglio, visto che, a differenza di tutto quello a cui Uomini e Donne ci ha abituato in questi mesi, Marco e Beatrice sono una coppia stupenda e non possono che meritare il meglio.