Sara Affi Fella, Nicola Panico attacca di nuovo e insinua: l’ex tronista è stata tradita?

Nicola Panico, nuova frecciatina a Sara Affi Fella: le sue parole su Instagram

Non si placa il caso Sara Affi Fella: Nicola Panico ha sferrato un nuovo attacco su Instagram. Il suo messaggio comparso tra le storie del social network non è facilmente interpretabile, non sapendo bene a cosa si riferisce. Ma qualcosa ci fa pensare che presto Nicola spiegherà tutto. Nelle ultime ore il calciatore campano ha pubblicato queste parole su Instagram: “A chi fa del male gli torna indietro il doppio! Anzi il triplo! Anzi pure di più mi sa. Chi di corna ferisce di corna perisce! Ma no una duecento“. Non ha scritto il destinatario, ma non pensiamo sia necessario specificare. Parlando di tradimenti e di male fatto agli altri, Nicola non può che aver attaccato di nuovo l’ex fidanzata Sara.

Sara Affi Fella è stata tradita? Lo strano messaggio di Nicola

La frase “Chi di corna ferisce di corna perisce, ma non una duecento” lascia pensare che Sara si sia fidanzata e sia stata tradita. Forse ha avuto una nuova frequentazione? Oppure Nicola si riferisce ad altre situazioni? Tutto può essere, visto che non ha specificato nulla. A questo strano messaggio, da cui traspare una certa soddisfazione da parte dell’ex protagonista di Temptation Island, è stato aggiunto un hashtag che conferma la sua sensazione di rivincita: “Ora posso anche morire felice”, ha scritto Nicola. Ha attaccato di nuovo Sara oppure presto chiarirà con chi ce l’aveva? A lui chi ha fatto del male è stata l’ex tronista, riesce facile pensare si riferisca a lei soprattutto perché ha parlato di tradimenti. Ma non è detto ovviamente che lo strano messaggio sia rivolto a Sara.

Nicola Panico scrive su Instagram: è per Sara o per Vittorio?

C’è una minima possibilità che Nicola possa essersi riferito a Vittorio Parigini, visto che con il calciatore del Torino è nata una certa antipatia a causa di Sara Affi Fella. Ma se Vittorio non sapeva di Sara e Nicola, e anche lui ha attaccato la ragazza tramite i social, allora non può essere accusato di aver tradito o fatto del male. Insomma, Panico ci spiegherà meglio? Speriamo di sì!