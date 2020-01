Uomini e Donne, Barbara De Santi ha lasciato? Grandi assenze negli Over

Anticipazioni Trono Over, Barbara De Santi assente nell’ultima registrazione: cosa è successo alla Dama?

Oggi si sono accese le luci dello studio di Uomini e Donne per registrare le nuove puntate del Trono Over. Una delle protagoniste indiscusse delle puntate è Barbara De Santi, di cui si parla quasi sempre, nel bene o nel male. Barbara è spesso protagonista al centro dello studio per raccontare chi ha conosciuto e come proseguono le frequentazioni, ma oggi non è successo nulla di tutto questo. Eppure in tanti aspettavano le anticipazioni del Trono Over per sapere cosa sarebbe accaduto oggi dopo il caos della settimana scorsa. Oggi in onda su Canale 5 abbiamo visto Barbara e Marcello al centro dello studio e le prime critiche da parte di opinionisti e altri personaggi dei due parterre, ma il meglio deve ancora venire.

Trono Over, grandi assenze nell’ultima registrazione: ci sono stati degli abbandoni?

Nella prossima puntata infatti vedremo Barbara reagire decisamente male alle critiche, lanciando cibo e scarpe. Proprio per questo la sua assenza nella registrazione di oggi lascia pensare: Barbara De Santi ha lasciato Uomini e Donne? Rimane un grande punto interrogativo, perché le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News rivelano unicamente l’assenza della Dama in puntata. Ma non è stata l’unica assente, perché in studio non c’erano neanche Luca e Simone, altri due grandi protagonisti del momento. Il loro triangolo con Diana non si fermerà a ciò che abbiamo visto nella puntata in onda oggi e chissà se sia un caso o meno il fatto che fossero entrambi assenti, proprio loro due.

Barbara De Santi ha lasciato Uomini e Donne? Le ultime anticipazioni del Trono Over

Naturalmente rimangono delle supposizioni che nascono dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, perché non possiamo essere certi del fatto che Barbara abbia detto addio al Trono Over. Così come non possiamo saperlo di Luca e Simone. Magari i tre protagonisti non hanno potuto partecipare alla registrazione per degli impegni di lavoro o per motivi personali. Non resta che attendere le prossime anticipazioni oppure degli indizi dai social network per saperne di più! Intanto possiamo dirvi che Ida è tornata in studio in lacrime e che Tina ha fatto un appello a tutti gli ex di Gemma.