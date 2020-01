Uomini e Donne Barbara lancia scarpe, inciampa e litiga con Armando: “Pazza”

Anticipazioni Uomini e Donne, Barbara e Marcello litigano in studio: un dopo cena andato decisamente male!

Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Over, e che puntata! Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano scintille: nelle prossime puntate Barbara De Santi sarà una furia contro i Cavalieri in studio. Maria De Filippi ha innanzitutto invitato la Dama al centro dello studio per parlare della frequentazione con Marcello. I due sono stati a cena insieme, ma subito dopo lui ha riaccompagnato Barbara in albergo. Lei ha detto di non averlo chiesto, ma Marcello ha spiegato che Barbara aveva detto di stare poco bene e per questo l’ha riaccompagnata in albergo a riposare. I due racconti non combaciavano affatto, inoltre Marcello ha accusato Barbara di avere sempre da fare con le sue amiche e non ha mai tempo per sentire lui. La De Santi si è difesa dicendo che lui dovrebbe farsi la sua vita a prescindere da lei. La discussione è degenerata, Marcello e Barbara hanno iniziato a litigare e a insultarsi a vicenda!

Uomini e Donne, Barbara prima inciampa e poi lancia una scarpa: le anticipazioni

Barbara ha perso la pazienza e ha lanciato un biscotto in faccia a Marcello, che le era stato offerto da una signora del pubblico. Intanto Barbara ha pure rischiato di cadere: alzandosi per tornare al suo posto, il suo pantalone è rimasto incastrato sotto il tacco e la Dama ha perso l’equilibrio, ma è riuscita a mantenersi in piedi. Marcello ha continuato a darle contro, dicendo che lui non avrebbe voluto chiudere. E a questo punto Barbara gli ha lanciato una scarpa, che è arrivata vicino a Simone. Quest’ultimo era lì lì per riportare la scarpa a Barbara, ma l’ha presa Armando e nel consegnarla le ha detto che accusava lui di fare gesti sconsiderati, invece lei è peggio. Queste le anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle News, che non si fermano qui.

Trono Over, scontro tra Barbara e Armando che le dà della pazza

Gianni ha rimproverato Barbara per aver lanciato il biscotto, perché non si lancia il cibo. Barbara si è alzata, ha preso il biscotto da terra e lo ha mangiato. Come se non bastasse, la Dama ha accusato di nuovo Armando di essere fidanzato fuori e che prima o poi porterà le prove. Armando le ha dato della pazza, lei gli ha dato del falso e ha esteso l’accusa a tutto il parterre maschile! Insomma, una registrazione del Trono Over decisamente movimentata.