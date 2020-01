Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? Lei torna a UeD e scoppia in lacrime

Ida e Riccardo di nuovo in crisi: lei torna in studio a Uomini e Donne e non riesce a parlare

Oggi sono state registrate le nuove puntate del Trono Over e in studio c’era anche Ida Platano. La Dama è tornata per partecipare alla sfilata, ma naturalmente le hanno anche chiesto come andasse la storia con Riccardo Guarnieri. Nelle ultime ore ci sono stati dei segnali che non lasciavano presagire nulla di nuovo, Ida infatti ha postato tra le stories delle canzoni per nulla gioiose e felici. E in studio ha confermato che non va tutto come previsto. Appena le hanno chiesto come va la storia con Riccardo, Ida ha detto di non volerne parlare, ma non è riuscita a trattenere le lacrime. Sembra evidente, quindi, che le cose non stiano andando affatto bene: Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? Scoppiata in lacrime, Ida non è riuscita a rispondere alle domande che le venivano fatte.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida scoppia in lacrime e non parla di Riccardo: è rottura?

I presenti in studio infatti hanno provato a capire cosa stia succedendo tra lei e Riccardo, ma non c’è stato verso: lei non ha parlato. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News dicono chiaramente che Ida ha solo pianto e ancora pianto quando le hanno chiesto di Riccardo. Non ha parlato di crisi, non ha confermato la rottura ma è questa l’impressione che ha dato al pubblico in studio. Chi ha riportato le anticipazioni infatti ha detto che “probabilmente c’è stata una rottura”. Ida non ha confermato, ma fa pensare al peggio il fatto che non sia riuscita a parlare nemmeno quando qualcuno ha provato a ridimensionare la crisi parlando di una semplice pausa di riflessione.

Ida e Riccardo si sono già lasciati? Il matrimonio è sempre più lontano

Solo una settimana fa, inoltre, Ida e Riccardo sono stati ospiti insieme del Trono Over e non hanno mancato di discutere in studio, come ai vecchi tempi insomma. Siamo alle solite: tra i due la storia sembra proprio non decollare e i presupposti per un matrimonio sembrano non esserci ancora. Eppure le cose sembravano andare meglio, ma è evidente che i problemi di comunicazione fra i due si siano ripresentati.