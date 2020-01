Ida e Riccardo, ancora litigi: a Uomini e Donne interviene Maria, novità sulla coppia

Riccardo Guarnieri e Ida Platano ospiti di Uomini e Donne Over

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati ospitati da Maria De Filippi a Uomini e Donne e hanno raccontato come sta andando la loro storia d’amore. Va tutto a meraviglia per la coppia d’innamorati, e a dimostrarlo sono le tante immagini mostrate in studio della vita di coppia: dai momenti più belli che conosciamo tutti fino all’anello che ha fatto tanto discutere, è stato un crescendo di emozioni per i presenti che però in studio si son trovati anche di fronte a uno spettacolo già visto. Di cosa parliamo esattamente? Ennesimi litigi per motivi banali. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo litigano ancora: il racconto a Maria De Filippi

Le anticipazioni vengono direttamente dal Vicolo delle News che racconta che Riccardo e Ida sono entrati insieme in trasmissione ma che non appena accomodatisi hanno iniziato a discutere: si è parlato ad esempio del fatto che lui non ha fatto gli auguri a Gemma Galgani nonostante sapesse della sua amicizia speciale con Ida, e Riccardo ha spiegato che anche lei non ha fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti. Guarnieri comunque non ha voluto tirarla per le lunghe e ha subito parlato con Gemma chiedendole se le fossero mancati i suoi auguri e cogliendo l’occasione per farglieli in puntata. Non che la Galgani ne avesse bisogno, in realtà, visto come ha festeggiato il suo compleanno.

Il lavoro di Riccardo e le proposte: discussione in studio, Maria De Filippi interviene con un ballo

Riccardo ha anche parlato del fatto che sta valutando delle proposte di lavoro e che quelle lontane da Brescia le sta scartando tutte; parlando di queste proposte Riccardo ha raccontato di averle fatte vedere a Ida che però in studio dirà che non è vero, e anche su questo inizieranno a discutere. A questo punto sarà Maria De Filippi a intervenire facendo ballare tutti: Ida e Riccardo ne approfitteranno per parlare con chi non ballerà e alla fine si sederanno vicino a Gianni Sperti per tutto il resto della puntata. Bisticciare sì insomma ma fino a un certo punto.