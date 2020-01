Anticipazioni Trono Over: doccia bollente per Gemma, l’appello di Tina agli ex

Anticipazioni Uomini e Donne, gli Over in studio per una nuova registrazione: Gemma, Emanuele e un bacio… particolare!

Le anticipazioni del Trono Over sulla registrazione di oggi, giovedì 30 gennaio, iniziano come sempre con Gemma Galgani. Dopo la scorsa puntata si è sfogata con la redazione e si è lamentata di Tina, che la volta scorsa ha tirato in ballo tutti i suoi ex fidanzati. Nell’rvm Gemma ha anche parlato di Emanuele, il suo nuovo corteggiatore, e di lui ha avuto l’impressione che volesse arrivare subito al dunque. Forse questa cosa non le piace? No, al contrario: la intriga! Le cose però non sono andate benissimo e vi spieghiamo subito perché. Nello studio di Uomini e Donne, i due hanno raccontato di essersi visti ieri e ci sono stati dei baci. Ben tre, hanno ammesso, ma uno di questi non è piaciuto a Gemma: lo ha definito troppo… umido.

Gemma Galgani e tutti i suoi ex, arriva l’appello di Tina: le anticipazioni

Emanuele ha fatto delle battutine sull’uscita insieme, come per esempio che sono quasi finiti in doccia insieme: questo rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News. Tina non poteva starsene in silenzio, ma ha approfittato dell’argomento per fare insinuazioni e battutine su Gemma e sappiamo bene qual è il suo pensiero. In ogni caso, Gemma non ha voluto proseguire la conoscenza con Emanuele a causa di quel bacio “umido”, dove ha capito di non provare molto trasporto. Questo ha scatenato le critiche in studio, ma Gemma ha portato avanti la sua tesi raccontando pure che Emanuele in passato è stato fidanzato con donne più giovani di lei. Dopo tutto questo, è arrivato un appello molto particolare di Tina: ha invitato in studio tutti gli ex di Gemma per raccontare come è stato stare insieme a lei!

Trono Over, Marcello ancora al centro della polemica: ora frequenta Simonetta

Le anticipazioni degli Over di Uomini e Donne non terminano qui, perché Valentina M. e Massimiliano hanno raccontato di essere usciti già quattro o cinque volte e si piacciono molto. In studio anche Ida Platano, che è scoppiata a piangere quando le hanno chiesto di Riccardo. Simonetta è uscita con Marcello e anche stavolta la Dama è finita sotto accusa a causa della differenza d’età, come è successo con Barbara. Anche Samuel si è scagliato contro Simonetta, dando ragione a Gianni Sperti. Per Veronica è arrivato un corteggiatore: ha 31 anni ed è di Roma, lei ha accettato di conoscerlo. Olga ha avuto qualcosa da rimproverare a Romolo, che intanto continua a frequentare Fernanda. Intanto è stata notata le assenze di Barbara e altri due Cavalieri: ci sono stati degli addii?