Uomini e Donne, Armando soffre da tre mesi: “Blackout”, il duro sfogo

Armando Incarnato soffre per la figlia: la confessione del Cavaliere di Uomini e Donne

Armando Incarnato soffre moltissimo la distanza dalla figlia dovuta alle restrizioni per la lotta al Coronavirus che – come ben sapete – non consentono di spostarsi da una regione all’altra e sono ancora in fase di definizione. Di recente il Cavaliere di Uomini e Donne, che è stato attaccato duramente da Gianni Sperti proprio nelle ultime puntate per via di un presunto ma mai provato imbroglio ai danni della redazione, si è sfogato su Instagram parlando proprio della sua bambina: “Sognarti equivale a incontrarti – queste le sue parole –. Mi manchi… La prossima volta mi piacerebbe sognarti ad ‘occhi aperti’ ovvero a vederti, abbracciarti e accarezzarti. Ciao, amore di papà”. La sofferenza di Armando insomma è tanta, così come sono stati tanti i messaggi di sostegno al Cavaliere (che purtroppo ha ricevuto anche le solite critiche).

Uomini e Donne, Armando si racconta su Instagram: “Tre mesi di blackout“

A confermare che la figlia “vive in un’altra regione” è stato proprio lui parlando proprio con i suoi fan, tra i quali spiccano coloro che hanno confessato a Incarnato di aver avuto i suoi stessi problemi con i propri bimbi: “Parla di lui – questo il consiglio di Incarnato a uno dei follower –, chiamalo, cercalo fargli capire che non dipende da te…”. Successivamente Armando ha anche raccontato che sono “tre mesi di totale blackout“: questo il periodo in cui non ha visto neanche una volta la figlia dimostrando comunque un grande senso di responsabilità.

News Uomini e Donne, il percorso di Armando in trasmissione

Sappiamo davvero tanto della vita privata di Armando, del suo rapporto con le ex e dei suoi momenti difficili, e nonostante i modi non sempre garbati e le tante liti di cui è stato protagonista – tra le quali spicca quella indimenticabile con Maria De Filippi – crediamo che Armando sia sincero. Vedremo se Uomini e Donne gli darà l’opportunità di sentire la mancanza di qualcun altro prima o poi.