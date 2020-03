De Filippi sclera con Armando: “Hai rotto”, puntata chiusa subito (Video)

Uomini e Donne, Maria De Filippi e Armando Incarnato: la puntata dello scontro è arrivata

Sembrava una puntata destinata ad essere una delle tante, e invece sapevamo che avrebbe lasciato il segno: a Uomini e Donne oggi Maria De Filippi non è più riuscita a trattenersi e ha dato il via a uno sfogo che, fatta eccezione per la storica puntata in cui cacciò la tronista Laura Lella dallo studio, forse non avevamo mai visto. Cos’è successo in studio? Di tutto e di più, con Armando Incarnato protagonista assoluto della scena. Si è partiti dalla chiusura della frequentazione di Veronica Ursida e Andrea, che potete vedere qui sotto casomai non lo aveste ben presente, e si è arrivati ad accuse davvero pesanti relative alla vita privata della donna. Ma procediamo con ordine.

Maria De Filippi incredula, fango su Veronica: la Ursida già fidanzata fuori? Le accuse

Veronica ha chiuso con Andrea perché non lo riteneva adatto a lei: non si è sentita sicura né “avvolta o abbracciata” e ha preferito chiudere dopo averci provato più volte. Sembrava che i due si sarebbero lasciati bene ma le cose sono andate molto diversamente. A un certo punto infatti Armando è intervenuto e ha insinuato che la Ursida avesse qualcuno fuori. Veronica ha reagito come meglio poteva – “Sei una vipera nel corpo di un uomo”, queste alcune delle sue risposte – ma alla fine è crollata in un pianto inconsolabile perché la situazione era diventata ingestibile. In estrema sintesi: Armando ha sottolineato che Veronica non ha un fidanzato ma un “amico intimo”, e si è scoperto che anche Andrea sapeva della cosa ma che a differenza di Armando non avrebbe mai voluto tirarla fuori; la Ursida si è difesa smentendo tutto, ed è solo un bene che la De Filippi sia intervenuta a un certo punto perché il fango che stavano buttando addosso a Veronica avrebbe potuto travolgerla.

De Filippi scatenata, lo sclero che imbarazza e sorprende: “Hai rotto le scatole”

Così non è stato. Mentre Veronica parlava Maria ha notato che Armando continuava a fare insinuazioni su di lei ed è sbottata: “Armando, smettila! Stai rompendo le scatole!”, queste le sue parole a cui ha fatto seguito un discorso che sicuramente Incarnato non dimenticherà con facilità: “Non va con nessuno, non sta neanche con te. Basta! Ma come fai a fregartene – ha aggiunto Maria – che è lì che piange. Sai che è una mamma! Tu te ne freghi e ci cammini sopra! Armando, sei un uomo! Sono donne che hanno pianto per te! E lei è l’ennesima. Sta girando pagina, e tu tom ancora! Armando, ma mettiti al posto di Lucia e fai la trasmissione! Non se ne può più!”. Puntata chiusa tra lo stupore e l’imbarazzo generali. Senz’altro una di quelle che entreranno negli annali della trasmissione di Canale 5. Per rivederla integralmente basta andare su Witty Tv!