Trono Over, Armando: “In passato ero vittima di sortilegi, ora mi piace Ursula”

Trono Over, le confessioni inaspettate di Armando Incarnato: un passato turbolento

Un passato turbolento quello di Armando Incarnato, uno degli attuali protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere si racconta in un’intervista su Uomini e Donne Magazine e proprio qui fa delle confessioni davvero inaspettate sul suo passato. Armando ha una figlia, Michelle, e con la madre di quest’ultima, Daniela, aveva un rapporto splendido. Sono tanti i complimenti che il cavaliere riserva alla mamma di sua figlia. Tra loro purtroppo è finita, un po’ per il nuovo lavoro di lei e un po’ per i guai di lui. Infatti, mentre le cose tra loro non procedevano nel migliore dei modi, Armando ha tradito Daniela con una donna tunisina. Per quest’ultima ha letteralmente perso la testa. Ma questa storia rappresenta per un lui un ricordo doloroso. Il cavaliere racconta che proprio dalla conoscenza di questa donna è iniziato per lui l’inferno. Ora Incarnato è sicuro di essere stato sfruttato, per i suoi soldi. Gli è stata rubata la serenità, anche attraverso dei sortilegi. Ebbene sì, Armando confessa che nel corso di questa relazione extraconiugale è stato vittima di sortilegi.

La donna tunisina lo avrebbe attratto a sé e lui non sarebbe più riuscito a fare un passo indietro. Tante volte Daniela gli ha consigliato di stare lontano da questa signora, in quanto poteva solo fargli del male. Dopo qualche tempo, ha deciso di ascoltarla e nella sua vita è entrata un’altra donna. Ed ecco che la sua più grande nemica si è fatta risentire. Da quel momento, Armando ha iniziato a vivere in due relazioni contemporaneamente. Entrambe le donne erano consapevoli di ciò che stava accadendo, ma per loro era diventata una vera e proprio guerra per conquistare Armando. Quest’ultimo si è reso presto conto di essere entrato in un vortice, tanto che non riusciva più a riconoscere se stesso.

Trono Over, Armando Incarnato di Uomini e Donne pronto a corteggiare Ursula: Sossio però lo frena

Dopo profondi momenti di riflessione, Armando è riuscito finalmente a chiudere entrambe le storie. In particolare, Incarnato non riesce a non parlare bene della donna tunisina che l’ha travolto. Fortunatamente ora è riuscito a trovare la serenità, grazie anche alla figlia Michelle. Al momento, nel programma sta frequentando Pamela, Noel e Denise. Ma nel corso dell’intervista confessa di essere attratto da Ursula. Il cavaliere vorrebbe approfondire la conoscenza con la dama, ma è frenato da Sossio. Nonostante la Bennardo gli piaccia molto, il fatto che l’Aruta sia ancora troppo presente nella sua vita lo frena.