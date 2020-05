UeD Armando, l’accusa è forte: coppia misteriosa, Gianni furioso

Armando Incarnato nel mirino a UeD: Gianni Sperti tira in ballo Jeanette

Certe volte Gianni Sperti dovrebbe capire che un attacco senza prove porta a conseguenze decisamente diverse da quelle che ci si aspetta. A cosa facciamo riferimento? Ad Armando Incarnato e ai continui attacchi di Sperti che, almeno fino a prova contraria, non hanno né capo né coda: perché continuare a insistere con questa storia del fidanzamento con l’ex Jeanette se al momento nessuno può provare nulla? Non vogliamo difendere Armando ma bisogna dire che è diventato fastidioso vedere tirar fuori questa ragazza ogni volta e senza una motivazione valida.

UeD, accuse infondate ad Armando: nessuna prova della storia con Jeanette

Oggi Maria De Filippi voleva farlo sedere al centro dello studio perché si era sentito con una donna, ma Armando ha rifiutato perché non le crede e si è stranito del fatto che al primo appuntamento abbia voluto incontrare ben tre ragazzi. Comportamenti legittimi che Gianni avrebbe potuto criticare in tanti modi ma che alla fine ha giudicato con la solita opinione: secondo lui Armando ha interrotto la conoscenza con la ragazza non perché veramente infastidito, visto che comunque si conoscono da poco, ma perché doveva trovare un pretesto per evitare di approfondire. “Ci sono tante coppie che tu distruggi e lo fai di proposito – ha dichiarato Sperti –. Ce n’è una che non hai ancora distrutto, quella tua con Jeanette. Tu crei il litigo finto, così devi chiudere e non vai avanti!”. Il discorso di Gianni in realtà fila a livello logico ma è davvero brutto questo accanimento senza prove, anche perché rende impossibile la vita ad Armando che ormai è vittima di pregiudizi di tutti i tipi.

Armando a UeD, tanti pregiudizi dopo le accuse

Ad ogni modo anche questa conoscenza per Incarnato sembra essere finita. Le anticipazioni di domani non hanno come protagonista lui ma Enzo, Pamela, Gemma e Nicola, e Giovanna, e probabilmente sentiremo riparlare di Jeanette tra parecchio tempo. Gianni ha il diritto di dire la sua e il dovere di tutelare l’immagine del programma ma, come con Aurora, è palese che in certi casi esageri.