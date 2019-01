Uomini e Donne anticipazioni, la Mennoia svela altre sorprese e ospiti: le news

Anticipazioni Uomini e Donne serale, parla Raffaella Mennoia

Le anticipazioni su Uomini e Donne serale continuano a incuriosire i telespettatori più appassionati, visto che si sta parlando moltissimo di questo nuovo esperimento Mediaset. A raccontare qualcosa sul programma stavolta è stata Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, che in una serata uggiosa ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi follower Instagram parlando proprio di questa nuova versione. “Allora, ragazzi – queste le parole dell’autrice –, approfitto per dirvi che oggi sono stata tutto il giorno agli Elios, che stiamo preparando tante tante sorprese per il Serale di Uomini e Donne per la scelta. I prossimi giorni appena è ufficiale vi dirò anche il giorno della messa in onda ma molti già lo state scrivendo… Mi prendete anche un po’ in giro dicendo ‘Raffi, ma lo sappiamo’… Va beh, io fino a quando non è ufficiale non dico niente, non posso dire niente”.

Uomini e Donne serale anticipazioni: “Ci saranno degli ospiti”

In effetti già sappiamo moltissime cose su Uomini e Donne serale, anche se per i telespettatori – come senz’altro saprete – news e anticipazioni non sono mai troppe. “Vi dicevo – così ha continuato la Mennoia –… Stiamo preparando tante sorprese per voi: ci saranno degli ospiti però, va beh, non posso dirvi di più. Ci saranno delle sorprese, ci saranno persone che hanno fatto parte del nostro programma, come Giulia, poi ci sarà sicuramente la nostra Tina, ci sarà Gemma e tante altre cose che adesso però non posso proprio raccontarvi nel dettaglio perché verrà fatto quando dovrà esser fatto”. A quanto pare insomma ci sarà più di un ospite e non solo Tina, Gianni, Giulia, Gemma e Anahi. Certo, resta ancora da vedere quale sarà il ruolo degli ospiti ma in genere la redazione di UeD fa le cose per bene.

News Uomini e Donne di sera: la soddisfazione di Raffaella

“Sono molto contenta – così Raffaella si è avviata alla conclusione –, ho molto entusiasmo: ho fatto molti serali nella mia vita, come sapete, però Uomini e Donne serale proprio mi dà soddisfazione. Stiamo facendo tutto per benino, abbiamo degli incastri magici per i giorni di registrazioni, non registrazioni… perché ovviamente anche il daytime continuerà ad andare in onda! Avete visto la presentazione di ieri del nuovo tronista Andrea: ho visto anche che v’è piaciuto parecchio… E quindi man mano poi ci saranno le puntate da girare anche del day time. Detto questo, vi saluto! Continua a piovere, quindi mi bagno e via! Ciao ragazzi, buona serata!”. Recentemente strani movimenti social ci hanno fatto capire la scelta di Teresa e anche quella di Lorenzo: staremo a vedere se Uomini e Donne serale sarà anche per loro una grande soddisfazione. Voi che dite? Riceveranno entrambi un bel “sì”?