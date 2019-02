Uomini e Donne anticipazioni, Teresa ha scelto Andrea? L’indiscrezione

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa Langella ha scelto Andrea e Antonio?

Pensavamo di non ricevere anticipazioni di Uomini e Donne sulla scelta di Teresa Langella, invece così non è. Le notizie sono trapelate dall’ambiente, neanche registrare la scelta lontano dallo studio è servito a non far circolare il nome prima della messa in onda della puntata. È successo, comunque, che la redazione riuscisse a tenere segreti i nomi delle scelte, pensiamo per esempio al trono di Paolo Crivellin. E il pubblico ha seguito col fiato sospeso fino alla fine. Così non succederà con Teresa, perché se state leggendo queste anticipazioni vuol dire che avete voglia di conoscere in anteprima il nome del fortunato.

Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso: l’indiscrezione dell’ultima ora

Tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, pare che Teresa abbia scelto Andrea. Il nome è stato pubblicato da Il Vicolo delle News, viene dato quasi per certo ma è sempre meglio attendere la puntata di venerdì sera per scoprire come andrà la scelta di Teresa. Pare che la festa in villa non sarà tutta rose e fiori, evidentemente ci saranno forti reazioni da parte di Antonio e vorremmo ben vedere. Sembrava lui il preferito della tronista, sin dal primo giorno in cui si sono incontrati. Anche durante il percorso, Teresa e Antonio sembravano essere davvero vicini. Al contrario, con Andrea è sempre stata sul piede di guerra, non gliene ha fatta passare liscia mezza, insomma. Anche nella loro ultima puntata in studio si sono battibeccati parecchio, al punto che Andrea sembrava intenzionato a mollare.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa è Andrea Dal Corso? Le prime anticipazioni

Un po’ tutti, bisogna ammetterlo, pensavamo che Teresa avrebbe scelto Antonio. Dalle prime anticipazioni sulla scelta invece sembrerebbe non sia andata affatto così. Colpo di scena a parte, l’appuntamento di venerdì rimane assolutamente imperdibile. Il pubblico di Uomini e Donne adesso è molto curioso di scoprire cosa è successo in villa, anche se conosciamo qualche dettaglio sulle esterne, per capire come si arriverà alla scelta di Teresa: Andrea sarà riuscito a conquistarla del tutto proprio in villa? A proposito, anche la scelta di Lorenzo sarà sorprendente!