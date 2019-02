UeD, Teresa verso la scelta: Andrea Dal Corso annuncia il no? “Cosa vado a fare”

Uomini e Donne, Teresa Langella verso la scelta: la sua ultima puntata

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne con Teresa Langella sul trono. La napoletana infatti è vicina alla scelta, a dire il vero la puntata andata in onda ieri è stata registrata addirittura a metà gennaio. Ciò vuol dire che la scelta di Teresa potrebbe già esserci stata! La grande festa con corteggiatori e famiglie, però, non ammette ospiti che non appartengano ad amici e parenti dei protagonisti, per cui è difficile scoprire con delle anticipazioni chi ha scelto Teresa. Ma possiamo farci un’idea di chi potrebbe essere, o è stata, la sua scelta basandoci sull’ultima puntata. È stato abbastanza evidente infatti il coinvolgimento della tronista verso Antonio Moriconi, più che verso Andrea Dal Corso. E quest’ultimo ha notato le stesse cose del pubblico.

Teresa Langella scelta, Andrea Dal Corso si sfoga: il suo sarà un no?

Nel pomeriggio di oggi è stato pubblicato su WittyTv lo sfogo di Andrea dopo la registrazione andata in onda ieri e oggi. Il corteggiatore ha ammesso di essersi sentito preso in giro: “Se dovesse scegliere me mi sentirei che lei si è accontentata. Non è Andrea al 100%, è Andrea sì però all’altro quaranta c’era ancora Antonio. Lui le dà queste sicurezze, il dirle ciò che lei vorrebbe sentirsi dire”. Dal Corso ha inoltre osservato che fare scenate, per esempio uscire dallo studio come fa Antonio, non gli appartiene. Piuttosto gli appartiene il restare e affrontare la discussione: “Io sto qui e piuttosto te ne parlo. Sono stato lì, sono stato male. Una volta ci siamo incrociati anche con lo sguardo […] Non riuscivo a muovermi. […] Però una volta mi è scesa una lacrima, lei mi ha visto e rideva. Non è che sorrideva, rideva. Cioè mi derideva”. Un comportamento che non è affatto piaciuto ad Andrea e che quindi potrebbe decidere di dire “no” a Teresa in caso di scelta a Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea non si è presentato in villa da Teresa? La verità

In puntata Andrea ha addirittura detto che non si sarebbe presentato in villa. E lo ha confermato nello sfogo post registrazione: “E lì la mia testa mi ha portato ancora una volta a dire Andrea cosa stai facendo, ancora una volta per una persona a questo punto sbagliata. Cosa vado a fare? Penso di meritarmi qualcosa di più”. Alla fine, però, ha cambiato idea: sappiamo per certo che Andrea c’era in villa e ha anche organizzato una sorpresa particolare per la tronista. Sarà bastato per essere la scelta di Teresa Langella? Lo scopriremo soltanto venerdì prossimo con l’attesissima puntata in prima serata!