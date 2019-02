Uomini e Donne anticipazioni Teresa, Andrea e Antonio: cosa è successo in villa

Anticipazioni Uomini e Donne, la villa di Teresa Langella con Andrea e Antonio

Siete in cerca di anticipazioni di Uomini e Donne sulla villa di Teresa Langella? La curiosità è tanta e manca ancora qualche giorno prima di scoprire cosa è successo. Non è facile scoprirlo, ma a quanto pare neanche impossibile. Sono emersi infatti alcuni dettagli su alcune sorprese preparate da Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi per conquistare Teresa. I due baldi giovani si sono dati da fare per convincere la tronista di essere quello giusto. Non sarà stato facile, a meno che Teresa non avesse già le idee chiare entrando in villa ma probabilmente non è stato così. In questi giorni inoltre si dovrebbe registrare la scelta di Teresa.

Uomini e Donne, Teresa in villa con Andrea e Antonio: le anticipazioni

Ma veniamo a cosa è successo in villa: il Vicolo delle News ha fornito qualche dettaglio in merito ai giorni trascorsi dalla tronista insieme ai suoi corteggiatori. E così sappiamo che Antonio ha organizzato una serenata a Teresa, ma non una serenata a caso perché il corteggiatore ha coinvolto il cantante preferito della tronista. E così nel serale di Uomini e Donne, dove sarà presente una emozionata Giulia De Lellis, vedremo Gigi Finizio. Non sappiamo per ora quale è stata la reazione di Teresa, ma possiamo immaginarla. Per quel che abbiamo conosciuto di lei, infatti, è facile pensare che avrà apprezzato molto questo gesto, anche perché Antonio ha dimostrato di conoscere i suoi gusti e le sue preferenze.

Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglierà Antonio o Andrea? Il padre presente in villa

Cosa ha preparato, invece, Andrea? Lui ha organizzato una romantica cena chiedendo che a prepararla fosse lo chef Alessandro Borghese. Dal Corso concluderà il percorso in modo coerente per come è e si è sempre mostrato, un vero principe azzurro. Peccato che Teresa non ha mai nascosto di preferire una pizza sul divano alle cene stellate. Andrea si sarà dato la zappa sui piedi, con questa cena? Lo scopriremo soltanto venerdì prossimo con la scelta in prima serata, intanto possiamo dirvi anche che in villa arriverà a sorpresa anche il papà di Teresa. Che dire, dopo queste anticipazioni sarà davvero una scelta di Uomini e Donne da non perdere!