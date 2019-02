Anticipazioni Trono Classico, Lorenzo ha scelto Claudia: il gossip

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: le news

Stiamo per darvi anticipazioni del Trono Classico da prendere con le pinze, perché saprete che le registrazioni delle scelte avvengono senza pubblico al momento. Detto ciò, è altrettanto vero che sta circolando sul Web il nome della scelta di Lorenzo Riccardi. Claudia Dionigi o Giulia Cavaglia? Il tronista ha sempre dichiarato di essere molto confuso e che di entrambe c’è qualcosa che gli piace. C’è una forte attrazione con Giulia, ma Claudia ha saputo dargli molta più tranquillità e stabilità. Nonostante ciò, molti pensano che Lorenzo alla fine sceglierà Giulia. La registrazione della scelta avverrà oggi, tra il pomeriggio e la sera, comunque, e non mancheranno ospiti d’eccezione ovvero vecchie coppie di Uomini e Donne.

Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi? Le anticipazioni del Trono Classico

Proprio perché la scelta deve essere ancora registrata, è d’obbligo usare il condizionale in queste anticipazioni su Lorenzo Riccardi. In ogni caso, Il Vicolo delle News ha fatto sapere che Lorenzo potrebbe scegliere Claudia. I due hanno vissuto una villa davvero molto tormentata, hanno litigato tanto e questo sembrava averli allontananti. E invece così non è, forse è proprio per questo che Lorenzo pare abbia abbandonato la villa prima del tempo. Pare almeno, ci teniamo a sottolineare il pare. La scelta di Lorenzo sarà davvero Claudia? Domani probabilmente trapeleranno ulteriori anticipazioni o dettagli su ciò che succederà oggi, durante la registrazione. Tuttavia, potrebbero arrivare degli indizi importanti dai social network nei prossimi giorni, e non mancheremo di tenervi aggiornati.

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo e Teresa

Scopriremo soltanto venerdì 22 febbraio, quando andrà in onda la puntata in prima serata su Canale 5, chi sarà la scelta di Lorenzo a Uomini e Donne. Nel caso fosse davvero Claudia, siamo molto curiosi di vedere la reazione di Giulia. Sempre oggi, comunque, è circolato anche il nome della scelta di Teresa, che ha davvero spiazzato tutti!