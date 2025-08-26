Uomini e Donne anticipazioni prima puntata: clamoroso ritorno dell’ex tronista storico

Uomini e Donne è ufficialmente ripartito. Oggi 26 agosto è avvenuta la prima registrazione della stagione 2025/2026 del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. A riferire che cosa è accaduto in studio è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, esperto di dinamiche del programma di Canale 5. Una grossa novità riguarda un clamoroso ritorno, quello di Federico Mastrostefano che fu protagonista nella trasmissione 16 anni fa. Fu tronista assieme a Gionatan Giannotti ed Elga Enardu, ritrovandosi a scegliere tra Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci. Uscì con quest’ultima, ma la relazione non ebbe fortuna.

Trono Over di Uomini e Donne, chi è tornato e chi no

Per quel che riguarda il Trono Over, oltre all’arrivo di Mastrostefano, da segnalare il confronto tra Rosanna e Giuseppe. Al termine del faccia a faccia, lei è rimasta in trasmissione mentre lui se è andato via. Motivo? Il cavaliere ha spiegato di aver trovato l’anima gemella durante l’estate. Naturalmente non poteva mancare Gemma Galgani. E naturalmente non potevano mancare le frecciatine a lei indirizzate da Tina Cipollari che l’ha pungolata sul suo nuovo lavoro di cameriera. Per la dama torinese sono giunti due uomini. Lei ha accettato di conoscerli entrambi.

Gemma si è poi posizionata al centro dello studio, assieme ad altre due ‘vecchie conoscenze’ di UeD, vale a dire Arcangelo e Marina. Si è discusso del fatto che Arcangelo in un’intervista recente ha detto che avrebbe bevuto un caffè con Galgani così da poter “riconciliarsi” con lei. La dama, però, ha dato un palo ad Arcangelo, rispondendo che se avesse voluto riprendere la conoscenza avrebbe accettato l’invito, ma per un caffè fine a se stesso no.

Sempre in riferimento al parterre del Trono Over, da segnalare il ritorno anche di Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletti (presente da sola, senza Guido Ricci), Agnese De Pasquale, Diego Fazio e Alessio Pili Stella. Nella prossima registrazione dovrebbe invece esserci un confronto tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio. Si prevede anche il ritorno in studio di Ida Platano che nelle scorse ore è stata avvistata a Roma.

Trono Classico, presentati i due nuovi tronisti

Per il Trono Classico sono stati presentati i due nuovi tronisti, vale a dire Cristiana Anania e Flavio Ubirti. La donna ha 22 anni, è originaria di Palermo ed è una speaker radiofonica di una radio locale siciliana. Ubirti non è del tutto sconosciuto al pubblico ‘de filippiano’, essendo stato uno dei single più amati dell’ultima edizione di Temptation Island. Per entrambi i giovani si sono palesati i primi corteggiatori e le prime corteggiatrici.