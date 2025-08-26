Uomini e Donne, ufficializzati due tronisti: fan delusi, chi speravano che arrivasse

Uomini e Donne svela alcune delle sue carte in vista della nuova stagione, annunciando due nuovi tronisti. Uno, come già era stato spoilerato nei giorni scorsi da diverse testate, è Flavio Ubirti. Non un volto sconosciuto al pubblico delle trasmissioni di Maria De Filippi, essendo stato il tentatore più notato dell’ultima edizione di Temptation Island. L’altro annuncio riguarda Cristiana, ragazza di 22 anni che vive a Palermo dove lavora come speaker radiofonica di una radio locale. La giovane, nel presentarsi, si è descritta come una donna piena di energia e intraprendente, sempre disponibile a mettersi in gioco e a vivere nuove esperienze. Inoltre ha detto di essere fiera di essere una siciliana doc.

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Cristiana

“Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi, con questa idea comincerà il mio percorso”, ha dichiarato Cristiana nella clip di presentazione divulgata sulla piattaforma Witty Tv e sui profili social ufficiali del dating show di Canale 5. La ragazza ha inoltre aggiunto di essere simpatica e solare. Difetti? “Permalosa e a volte logorroica”. La 22enne ha anche raccontato di aver vissuto un periodo complesso e difficoltoso provocato dalla separazione dei suoi genitori:

Dietro questa mia sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portata a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente però ho avuto nella mia vita i miei nonnini. Nonna Rosanna e nonno Michele che mi hanno accompagnato fin dall’inizio della mia infanzia e mi hanno la cosa più importante per una bambina che è la protezione e le certezze”.

Sui social, il post di presentazione di Cristiana è subito stato preso d’assalto dai telespettatori di Uomini e Donne. C’è chi ha trovato la ragazza un volto fresco, scommettendo che sarà una bella rivelazione. Non sono però mancate le critiche, con qualche maligno che ha sostenuto che sia la ‘solita’ giovane in cerca di visibilità. E ancora, c’è chi l’ha paragonata esteticamente a Ivana Mrazova (in effetti in qualcosina ricorda la modella ceca). Infine c’è chi è rimasto deluso dall’annuncio in quanto sperava che sul trono si sedesse Nadia Di Diodato, amata ex corteggiatrice di Gianmarco Steri.

Chi è Flavio Ubirti

L’altro tronista annunciato dalla trasmissione è Flavio Ubirti. Come poc’anzi accennato, è stato il single che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico nel corso dell’ultima stagione di Temptation Island. Ha 24 anni ed è nato a Figline Valdarno, comune in provincia di Firenze. Nel reality delle tentazioni si era avvicinato alla fidanzata Denise. La conoscenza non ha avuto alcuno sviluppo al di fuori del programma. Così Maria De Filippi, avendo captato la magneticità di Ubirti nei confronti del pubblico, gli ha proposto il trono che è stato subito accettato. Queste le parole di Flavio nella clip di presentazione:

“Vivo con i miei genitori e mio fratello Giulio. Ho un rapporto bellissimo con tutti. Siamo una famiglia semplicissima, ma non mi hanno mai fatto mancare niente. Cerco di essere educato con tutti. Il mio motto è: se voglio farlo, mi riesce farlo. Sono l’opposto del tipo malessere che piace tanto alle ragazze di oggi, io punto solo sulla bontà d’animo. Quando mi dicono che sono un ragazzo d’altri tempi mi riempio d’orgoglio perché è il più grande complimento che possano farmi“.

Ubirti ha inoltre sottolineato di aver deciso di tuffarsi nel ruolo di tronista non per gioco, ma perché convinto di trovare l’anima gemella. La speranza è di incontrare la madre dei suoi figli: “Uno dei miei più grandi sogni è diventare babbo e vorrei diventarlo da giovane: voglio avere al mio fianco una donna con cui essere sicuro di fare un figlio“.