Uomini e Donne, il primo tronista ufficiale: ecco l’ex Temptation, fan in visibilio

Annunciato il primo tronista di Uomini e Donne che tornerà in onda a partire dal prossimo settembre. Tra pochi giorni cominceranno le registrazioni della nuova stagione del popolare dating show di Canale Cinque e tra i protagonisti ci sarà Flavio Ubirti. DavideMaggio.it ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, affermando che Maria De Filippi ha ingaggiato l’ex single di Temptation Island. Nell’ultima edizione del programma delle tentazioni conclusasi poche settimane fa, Ubirti è stato il tentatore che ha catturato l’attenzione di tutte le donne che hanno preso parte alla trasmissione e pure quella del pubblico femminile sintonizzato sull’ammiraglia Mediaset.

Durante il suo percorso, si è messo in mostra anche per essersi avvicinato a Denise Rossi. Il legame non ha però avuto alcuno sviluppo serio. La De Filippi, avendo compreso in un amen che il fascinoso Flavio è un uomo in grado di farsi notare, lo ha invitato a mettersi in gioco nel ruolo da tronista. Offerta accettata. Ubirti è cresciuto a Figline Valdarno, comune in provincia di Firenze. Ha 24 anni ed ha acquisito un po’ di popolarità televisiva proprio grazie all’ultima edizione di Temptation Island, reality che ha tenuto incollati milioni di utenti e che ha realizzato diversi record di ascolti.

Ubirti, che è un giocatore di calcio, per vivere l’esperienza a Uomini e Donne lascerà temporaneamente il mondo del pallone. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari. Trattasi del club in provincia di Arezzo dove il 24enne ha giocato fino a qualche mese fa ricoprendo il ruolo di portiere.

In particolare, Bruni ha spiegato alla testata locale Arezzo Notizie che Ubirti lo ha avvertito del fatto di aver ricevuto un’importante offerta da parte di Mediaset e che ha deciso di accettarla. Da qui la scelta di non tornare, per il momento, sui campi da calcio in quanto voglioso di affrontare l’esperienza televisiva. Ora si è compreso quale ruolo gli ha offerto Mediaset: sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, novità che è stata accolta dagli affezionati al dating show con positività.