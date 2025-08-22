Temptation Island e le serate segrete: Maria ha sgamato il bluff?

Gli avvistamenti dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono sempre più numerosi. Sembra che escano la sera per mimetizzarsi tra la folla. Secondo alcune indiscrezioni, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, alcuni tra i fidanzati si trovano, al momento, in vacanza insieme in Sardegna. Tra questi troviamo Valerio, Rosario, Angelo e Marco. E pare che in zona si trovi anche la tentatrice Ary, ovvero la possibile nuova fidanzata di Valerio. I ragazzi non possono rivelare nulla riguardo la loro situazione sentimentale così per non precludersi un’estate di divertimento si riuniscono e si muovono con cautela.

L’assurdità di questa situazione è confermata dalle parole di Sarah, ex fidanzata di Valerio. Alcuni fan l’hanno riconosciuta in spiaggia e, dopo aver chiesto una foto insieme, le hanno fatto alcune domande. Ovviamente le è stato chiesto come fossero attualmente i rapporti con Valerio. Sarah pare essersi rattristita ed ha dichiarato che non può dire nulla perché la questione verrà affrontata a Uomini e Donne. Insomma sarà Maria De Filippi a svelarci la verità sulle coppie di Temptation. Però, analizzando la situazione, c’è decisamente qualcosa che non torna in tutta questa storia.

Temptation come il Trono Classico: pochi contenuti e tante bugie

Se questi ragazzi devono vivere ‘blindati’ per evitare che possano rivelare indiscrezioni importanti riguardanti le loro storie, non dovrebbero neanche riunirsi o andare in vacanza insieme? Insomma avere una vita parallela notturna che senso ha? Sembra quasi che mantengano un profilo basso, durante il giorno, su cui costruiscono la storia da raccontare alla De Filippi. Poi, però, la sera vivono la loro “vera vita”. Incontri, tradimenti e tanto tanto divertimento. Ma anche questo dovrebbe essere oggetto di discussione in sede di confronto.

La sensazione è che sia tutto manovrato dall’alto per creare dei racconti interessanti. Lo stesso principio del Grande Fratello insomma. Il problema, però, come è accaduto nella casa più spiata di Italia è che il risultato possa essere poco credibile. Insomma qua si parla di relazioni tra ragazzi giovani che durano da poco tempo. La sostanza è questa. Nella realtà questi personaggi penserebbero solo a divertirsi e a godersi l’estate. È lo stesso problema del Trono classico. Sono anni che non riesce ad avere successo (non quanto quello Over) perché chi si siede su quella sedia non ha realmente quella necessità. Il risultato è la totale mancanza di contenuti e troni fake che durano il tempo di essere scoperti. Proprio come è accaduto nella scorsa edizione (ad eccezione esclusivamente di Martina De Ioannon).