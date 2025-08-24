Gemma Galgani cameriera al bar: motivo della scelta, foto e cosa dicono i clienti

Gemma Galgani, storica dama del parterre del Trono Over di Uomini e Donne, è una persona dalle mille risorse che non smette mai di mettersi in gioco e di stupire. Il magazine Nuovo l’ha paparazzata nell’inedito ruolo di cameriera. E non si è trattato di un ruolo ricoperto per qualche strana motivazione. Gemma lavora realmente in un locale di Saint-Vincent. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ha contattata per chiederle un commento circa la nuova esperienza professionale. La dama ha candidamente spiegato che ama le sfide. Anche il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha parlato della vicenda, affermando di aver parlato con dei clienti che sono stati serviti da Gemma, i quali hanno raccontato che ci sa fare e che ha il giusto atteggiamento.

Gemma Galgani, da dama di Uomini e Donne a cameriera

“Nella vita io mi rimetto sempre in gioco!”, ha dichiarato il volto di Uomini e Donne quando Nuovo l’ha raggiunta. “Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, la testimonianza di un cliente che l’ha riconosciuta. Pugnaloni, attraverso una storia Instagram, ha aggiunto dei dettagli, riferendo che Galgani ha deciso di farsi assumere dal locale per arrotondare dal punto di vista economico. Inoltre, il giornalista ha narrato di essersi messo in contatto con alcune persone che hanno avuto a che fare con la dama, le quali hanno confidato che è molto professionale, “gentile e cordiale”. Qualcuno ha anche voluto scattarsi delle foto con lei.

Pugnaloni ha infine assicurato che Gemma sarà nuovamente protagonista a Uomini e Donne nella stagione che inizierà a settembre. Dunque gli affezionati al popolare dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi possono dormire sonni tranquilli. In studio sarà ancora battaglia serrata tra la dama torinese e Tina Cipollari. Anche la vulcanica opinionista è stata confermata in vista della stagione 2025/2026. E pure Gianni Sperti tornerà a vestire i panni di commentatore delle vicende sentimentali del Trono Over e del Trono Classico. Squadra che vince, non si cambia.

A proposito di Trono Classico, nelle scorse ore è stato annunciato che uno dei nuovi tronisti sarà Flavio Ubirti, 24enne che si è fatto notare nel ruolo di single nell’ultima edizione di Temptation Island. Il giovane ha accettato l’offerta di Maria De Filippi, rinunciando a giocare a calcio per alcuni mesi, come riferito dal club che lo ha sotto contratto.