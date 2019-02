Uomini e Donne anticipazioni, Natalia torna da Andrea Zelletta dopo Ivan

Anticipazioni Uomini e Donne, Natalia Paragoni torna a corteggiare Andrea Zelletta

Le anticipazioni di Uomini e Donne che tutti stavano aspettando: Natalia Paragoni è tornata da Andrea Zelletta? Il pubblico del Trono Classico era molto curioso di sapere se la corteggiatrice di Ivan Gonzalez sarebbe tornata sui suoi passi. O meglio, sarebbe tornata in studio come corteggiatrice di Andrea. Dopo una leggera indecisione fra i due tronisti, infatti, Natalia aveva deciso di continuare il suo percorso con Ivan. Ha anche trascorso il weekend nella villa con lui e Sonia Pattarino, ma la scelta di Ivan non è ricaduta su Natalia per cui lei ha avuto modo di pensare al da farsi. Ma ci avrà pensato davvero dopo la scelta? La corteggiatrice magari aveva già le idee chiare su cosa avrebbe fatto in un caso o nell’altro.

Uomini e Donne, Natalia corteggia Andrea Zelletta dopo il “no” di Ivan

Dopo non essere stata scelta da Ivan, comunque, Natalia è tornata da Andrea a Uomini e Donne. La conferma è arrivata dal Vicolo delle News, grazie a una segnalazione in cui i due sono insieme in esterna. Natalia e Andrea sono stati visti passeggiare a Roma, in zona Eur. Sarà stata un’esterna di chiarimento, magari in cui Natalia ha provato a convincere il tronista di volerlo conoscere? Oppure Andrea ha già accettato di riprenderla come corteggiatrice? Proprio in questi giorni è andata in onda la puntata in cui il tronista pugliese ha lasciato intendere che non avrebbe avuto problemi con un eventuale ritorno di Natalia. Al pubblico, ovviamente, questa mossa non è piaciuta molto.

Andrea Zelletta e il ritorno di Natalia Paragoni: come la prenderà?

Natalia ha continuato a corteggiare Ivan, si è presentata in villa da lui e dopo non essere stata scelta è tornata da Andrea. E se invece la scelta fosse ricaduta su di lei? Avrebbe detto “sì” o “no”? In caso di un “sì”, allora il ritorno a Uomini e Donne suonerebbe decisamente strano. Tuttavia, Natalia potrebbe aver deciso di proseguire con Ivan ma avendo in mente di dirgli “no”, in caso di scelta. Questo spiegherebbe il corteggiare Andrea Zelletta oggi. Una reazione del tutto diversa da quella di Antonio Moriconi, che forse un po’ pensa ancora al finale con Teresa. Scopriremo con le prossime anticipazioni sul Trono Classico come giustificherà il suo ritorno, ma che a lei piacesse Andrea era chiaro a tutti. Il tronista, nel frattempo, ha fatto passi da gigante con un’altra corteggiatrice!