Uomini e Donne anticipazioni, Ivan ha scelto Sonia: il gossip

Uomini e Donne anticipazioni, Ivan Gonzalez fa la sua scelta e ricade su Sonia

È tempo di scelte per il bel tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Il pubblico che segue assiduamente Uomini e Donne ha notato che nelle ultime settimane Ivan è stato conteso tra Sonia e Natalia. Nella serata di martedì 25 febbraio lo spagnolo ha registrato la sua scelta nel castello. Il Vicolo delle News ha lanciato una importante indiscrezione. Secondo quanto racconta il sito infatti Ivan avrebbe scelto Sonia Pattarino. La bella sarda che ha fatto sin da subito breccia nel cuore dello spagnolo sarebbe la sua nuova fidanzata. Si tratta per ora di indiscrezioni e avremo la conferma ufficiale solo nella prima serata di venerdì 1 marzo, quando andrà in onda su Canale 5 lo speciale Uomini e Donne La Scelta. Secondo sempre le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Sonia avrebbe risposto di sì ad Ivan e i due hanno lasciato insieme il programma. E Natalia?

Ivan sceglie Sonia: la reazione di Natalia

Un periodo difficile ed incerto quello vissuto fino alla sua scelta da Ivan Gonzalez. Lo spagnolo, ex tentatore di Temptation Island e diventato tronista dopo l’esperienza nel programma estivo di Maria De Filippi, è arrivato ad una scelta. Dopo i tanti tira e molla e discussioni con le sue corteggiatrici “storiche” Sonia e Natalia, Ivan avrebbe scelto Sonia. E Natalia, sempre da quanto rivelato sul web, non si sarebbe di certo disperata. La ragazza infatti dovrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne continuando così il percorso con Andrea Zelletta, il nuovo tronista che l’aveva fatta allontanare da Ivan nelle scorse settimane. Ma Andrea come reagirà? Abbiamo visto infatti che il nuovo tronista era rimasto molto affascinato da Natalia e tra i due era nata una certa sintonia. Ma come vivrà il ritorno di Natalia dopo il rifiuto di Ivan?

Uomini e Donne: cosa succederà nella puntata di martedì 26 febbraio

Succederà di tutto nella nuova puntata del Trono Classico che andrà in onda nel primo pomeriggio di martedì 26 febbraio. Luigi infatti annuncerà che il suo percorso a Uomini e Donne è in dirittura d’arrivo e che il weekend in villa lo aiuterà a decidere chi sarà la sua compagna tra Irene e Valentina.