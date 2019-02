Uomini e Donne oggi: Luigi annuncia la scelta, nuova lite tra tronisti

Oggi Uomini e Donne: Luigi pronto alla scelta fa pace con Irene, Ivan discute con Andrea

Questo Martedì pomeriggio va di nuovo in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. Anche stavolta di parte da Luigi. Maria De Filippi annuncia che il tronista è pronto a trasferirsi in villa, per poi passare alla scelta. Ivan pare invece essere ancora un po’ indeciso. Il siciliano non ha una reale preferenza, ma è convinto che con il weekend riesca a schiarirsi le idee. Le sue due ultime esterne con Irene e Valentina dimostrano infatti quanto lui si senta vicino ad entrambe. La Capuano lo va a cercare dopo la furiosa lite avvenuta nella scorsa registrazione. Dopo tanto, i due riescono ad appianare le cose e fanno pace. Si coccolano, si abbracciano e si danno qualche piccolo bacio.

Una volta rientrati in studio, la corteggiatrice ammette che in questo momento si sta solo chiedendo de il tronista siciliano sia adatto a lei o no. L’esterna con Valentina va alla grande, ma il bacio non arriva. Lei continua ad evitare e questo ha atto sì che Luigi iniziasse a farsi alcune domande. In ogni caso, anche lei è contenta di andare in villa. La ragazza spiega che durante il weekend con il tronista avrà modo di capire molte più cose su di lui. Mastroianni continua a ripetere di non sapere ancora su chi ricadrà la sua scelta e ammette di avere avuto due storie molti importanti importanti con due donne molto diverse;una molto simile ad Irene e l’altra a Valentina.

Uomini e Donne: Ivan ancora dietro a Natalia

Intanto, Ivan continua a voler cercare di recuperare il rapporto con Natalia. La ragazza rivela che ha deciso di andare in villa proprio per capire se quello che ha vissuto con Gonzalez esista ancora o se è solo un lontano ricordo. Nonostante ciò, lei continua ad andare in esterna anche con Andrea. Tra i due sembrava stesse quasi per arrivare il bacio. Sonia è molto infastidita dalla situazione e non comprende come sia possibile che il tronista continue a correre dietro all’altra.