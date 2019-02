Anticipazioni Trono Classico, Andrea Zelletta è già cotto: arriva il primo bacio

Anticipazioni Uomini e Donne, il trono di Andrea Zelletta viaggia spedito: arriva il bacio con Federica

Andrea Zelletta sorprende tutti! Le anticipazioni del Trono Classico sul suo conto infatti già annunciano un bacio. Non sono trascorse molte puntate dal suo arrivo nel programma, ma dopo una manciata di puntate ha voluto già baciare Federica. Maria De Filippi ha cominciato proprio con la loro esterna. Il tronista ha voluto spiegare alla ragazza che proverà a comportarsi allo stesso modo con tutte le corteggiatrici, non curandosi delle critiche. Questo per poter arrivare a una scelta convinto di volere stare insieme a quella ragazza. In esterna, comunque, i due hanno mangiato insieme e Andrea ha scherzato con Federica ammettendo di essere un po’ imprevedibile. Gli sguardi intensi e profondi non sono mancati, anzi, così dopo poco è scattato il bacio tra Andrea e Federica.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta è già cotto di Federica?

Tornati in studio, Andrea ha spiegato a Maria che Federica gli piace parecchio e che lei sa come prenderlo. Tuttavia, si impegnerà a conoscere le altre ragazze come fa con lei. Il tronista ha portato in esterna anche Klaudia, che si è presentata con un look decisamente aggressivo. Durante l’esterna pare avesse una gomma da masticare, la redazione ha invitato la corteggiatrice a gettarla via e lei lo ha fatto in modo alquanto poco elegante. Come spiegato nelle anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, comunque, ad Andrea non ha dato particolarmente fastidio questo dettaglio anzi si è fatto una risata. Klaudia ha spiegato ad Andrea che ha lasciato il suo lavoro di ballerina per evitare segnalazioni e problemi durante il trono. Lui ha apprezzato, anche perché è molto geloso.

Anticipazioni Trono Classico, le prime eliminazioni di Andrea in studio

Paola e Vanessa sono state eliminate: il tronista non ha provato particolare emozione nel vederle. In puntata era presente Lorenzo Riccardi, insieme a Claudia naturalmente. I due hanno ammesso di essersi innamorati, ma Lorenzo non poteva tirarsi indietro dal commentare con il nuovo tronista Andrea Zelletta la bellezza di Federica. Non perdete le altre anticipazioni sulla registrazione di oggi, perché è stata presentata la nuova tronista (che già conoscete molto bene) e c’è stato un gradito ritorno in studio: Angela ha chiesto un ex corteggiatore di Teresa!