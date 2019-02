Uomini e Donne anticipazioni, Angela Nasti chiama Luca Daffrè: lui tituba, ma resta

Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nel trono di Angela Nasti: vuole Luca Daffrè

Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno annunciano un bel ritorno in studio! Angela Nasti infatti ha chiesto a un ex corteggiatore di Teresa di scendere le scale per lei. Si tratta di Luca Daffrè, che è arrivato in puntata senza saperne il motivo però. Angela ha poi confessato di essere stata lei a chiamarlo, ma Luca ha spiazzato tutti dicendo di non essere rimasto particolarmente colpito dalla tronista. Non ne ha fatto un discorso estetico, ma pare che le impressioni avute vedendo il video di presentazione di Angela non siano state delle migliori. Luca infatti pensa che la tronista abbia un atteggiamento un po’ troppo da principessina, ma è pronto a ricredersi per questo ha accettato di corteggiarla. Luca è a tutti gli effetti un nuovo corteggiatore di Angela Nasti. Chissà per quanto, però.

Uomini e Donne, scontro tra i corteggiatori di Angela Nasti

In studio c’è stata un po’ di maretta fra i corteggiatori di Angela, in particolare tra Manuel e Andrea, come riporta Il Vicolo delle News. L’esterna di Angela e Andrea è stata da sogno: un furgoncino pieno di rose rosse ha accompagnato la tronista dal ragazzo, che l’ha accolta con un’altra rosa. I due sono stati bene insieme, hanno passeggiato per Roma e hanno scherzato. Manuel non ha perso occasione per attaccare di nuovo il rivale dopo l’esterna e questo suo comportamento ha suscitato l’antipatia di Tina. L’esterna di Manuel e Angela pure è andata bene. Hanno mangiato una pizza insieme, c’era attrazione fra loro. Peccato che lui anche in esterna abbia pensato più a screditare Andrea che a farsi conoscere dalla sorella di Chiara Nasti.

Anticipazioni Trono Classico, Angela e Giulia Cavaglia troppo simili?

La terza esterna invece non ha convinto la tronista, perché il corteggiatore si è mostrato un po’ impacciato e imbarazzato. Angela ha detto di volere un uomo che le tenga testa. Dopo il trono di Angela, Maria ha dato il via al confronto tra Giulia Cavaglia, Lorenzo e Claudia. Quest’ultima non è entrata subito in studio su richiesta di Giulia. Dopo il confronto, alla torinese è stato offerto il trono ed è quindi una nuova collega di Angela. Quest’ultima ha detto che sono molto simili, entrambe hanno un carattere forte ma si ritiene più sensibile di Giulia. Scintille in arrivo? Intanto Andrea Zelletta ha dato il primo bacio da tronista…