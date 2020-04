Uomini e Donne anticipazioni: esplosione Tina, video-verità Ida e Riccardo

Anticipazioni Uomini e Donne, il video sulla puntata di domani

Nuove anticipazioni su Uomini e Donne direttamente dalla trasmissione. Si tratta di news ufficiali che ci fanno immaginare puntate ricchissime di trash, proprio come quelle che il programma di Canale 5 ci ha regalato per anni tra liti, incontri segreti, messaggi e foto ambigue e chi più ne ha più ne metta. Alla fine della puntata di oggi è stato mandato in onda un po’ di ciò che sarà trasmesso prossimamente: si è iniziato con una discussione fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, si è proseguito con un ballo in solitudine della Dama del Trono Over e si è finito con un collegamento con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Di materiale insomma ce n’è stato tantissimo.

Uomini e Donne anticipazioni, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: l’opinionista irrompe nella stanza della Dama

La lite fra Tina e Gemma scoppierà perché la Cipollari non si capacita di come la sua rivale di sempre continui a infatuarsi di persone che conosce da poco, soprattutto ora che l’unico modo per confrontarsi non è incontrarle ma chattarci (e che chat, tra l’altro!). Gemma inizierà a ballare forse per richiesta di qualche corteggiatore, chissà, ed è certo che non riesce ancora ad entrare a pieno nel meccanismo perché la stessa Maria De Filippi le farà notare che le cose che dice a tutti le deve scrivere e non dire semplicemente.

News Uomini e Donne, anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri in collegamento

Nel video si vede Gemma continuare a litigare con Tina e accusarla di voler “interrompere i miei sogni” e che proprio perché crede nell’amore la password del suo account sarà “lascintilladellamore”. Domani ne sapremo di più pure su Ida e Guarnieri che si sono collegati con la trasmissione proprio per salutare la Galgani (le ultime news sul loro conto ve le abbiamo date ieri; ricordate che queste puntate sono state registrate invece l’11 aprile). Non ci resta che augurarvi buona visione!