Uomini e Donne Gemma, quarantena bollente: “La mano in quel punto!”

Gemma Galgani nuove puntate Uomini e Donne: quarantena a Roma e rito del sale con Giovanna Abate

Le nuove puntate di Uomini e Donne sono iniziate e la prima è stata inaugurata da Gemma Galgani che è stata protagonista assoluta di tutta la messa in onda. Dopo aver confessato di non essere tornata a Torino ma di stare a Roma da dal 6 di marzo Gemma si è subito confrontata con Tina Cipollari che anche da lontano non si è risparmiata: “La quarantena l’ha peggiorata – queste le parole dell’opinionista a un certo punto –. Peggiorata proprio, è proprio impazzita!”. Momento divertente anche quello con Giovanna Abate che ha portato con sé del sale da gettare negli angoli della casa. “Per Gemma non basta il sale – ha gridato Tina dalla sua postazione –: ci vuole altro!”. Questa è stata l’unica volta in cui abbiamo visto Giovanna che tornerà sicuramente mercoledì: domani infatti tutto il tempo dovrebbe essere dedicato ancora una volta alla Galgani.

Uomini e Donne Gemma in lacrime, Maria De Filippi spiega il meccanismo del nuovo format

Maria De Filippi ha poi preso a spiegare il nuovo format delle puntate di Uomini e Donne: “Dopo un periodo di conoscenza – ha sottolineato al conduttrice – potrete scoprire attraverso uno schermo l’identità della persona con cui vi siete scritte e continuate a scrivervi. I rischi – ha poi aggiunto – possono essere sostanzialmente due: il primo è che o Gemma o Giovanna o entrambe si siano fatte un’idea che però non corrisponde minimamente alla realtà; quindi quando lo vedono capiscono che se lo sono immaginato in un determinato modo e la realtà invece è completamente diversa. Il secondo rischio è che l’uomo che scriveva sulla tastiera parole importanti, anche d’amore, o a Gemma o a Giovanna, abbia in realtà finto e si sia preso gioco di loro”. E dopo le prime chat di Gemma abbiamo come l’impressione che l’ultima ipotesi sia quella che abbia le maggiori possibilità di concretizzarsi: i corteggiatori infatti ci sono sembrati fintissimi in ogni loro messaggio. Ad ogni modo non sono mancate neanche le lacrime, ad esempio quando Gemma parlava delle lettere ricevute alla sua età e Tina la contestava. “Devi sempre rovinarmi i momenti belli tu – questo lo sfogo della Galgani –? Tu non hai ancora capito niente! Fortunatamente siamo diverse!”.

News Uomini e Donne, le chat vanno oltre e le foto accendono gli animi: “La mano appoggiata in quel punto!”

Gemma ha reagito male anche alla chiusura della conoscenza con Algemiro, di cui si era invaghita ma che non ha voluto continuare la storia a distanza. Anche in questo caso, l’attacco di Tina che non riesce a capacitarsi di come la Galgani sia in grado di innamorarsi con una sola uscita. I primi corteggiatori di questa formula sono stati Occhiblu e Pantera e le chat a un certo punto si sono spinte oltre, con tanto di foto molto ambigue: Occhiblu ad esempio ha mandato a Gemma una foto della propria pancia inquadrando però altro. “La mano appoggiata in quel punto!”, ha subito fatto notare Tina che poi quando Gemma ha potuto interagire con il corteggiatore ha dovuto assistere – come tutti noi – all’ennesimo scambio decisamente ambiguo: “L’appetito vien mangiando”, queste le parole di lui. “Dipende da quale tipo di appetito ti riferisci”, ha risposto la Galgani. Se il buongiorno si vede dal mattino siamo convinti che questa nuova formula di Uomini e Donne ci regalerà tante tante gioie.