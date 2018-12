Uomini e Donne anticipazioni: 3 coppie si sposeranno nel 2019

Uomini e Donne anticipazioni: ex tronisti ed ex corteggiatori che si sposeranno l’anno nuovo

Il 2019 sarà un anno importante per alcune coppie di Uomini e Donne. In particolare tre, tra ex tronisti ed ex corteggiatori, hanno deciso di convolare a nozze proprio il prossimo anno. Con grande gioia di Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del format di Canale 5, che non ha mai smesso di credere alla finalità del programma. Che, nonostante critiche e scandali (vedi il caso Sara Affi Fella), continua a creare coppie in grado di amarsi nella vita di tutti i giorni. Scopri su Gossipetv chi convolerà a nozze nel 2019!

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Insieme dal 2017, Rosa e Pietro diventeranno marito e moglie il prossimo 7 giugno 2019. La proposta di matrimonio dell’avvocato è arrivata in diretta tv, all’Isola dei Famosi 2018. Di rientro dall’Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito detto sì al suo ex corteggiatore. La coppia convive già in Campania, ma ha scelto di sposarsi a Gaeta, cittadina del basso Lazio. Qui Pietro possiede una casa e ogni estate fa capolino sulle spiagge laziali insieme alla sua Rosa. Dopo le nozze Pietro e Rosa penseranno ad allargare la famiglia: la Perrotta ha scelto di aspettare perché molto tradizionalista.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Clarissa e Federico si sposeranno nel 2019 ma non hanno ancora ufficializzato la data. I due, che si amano dal 2016, stanno aspettando la disponibilità della location scelta, che sarà in Italia. Due le opzioni, come confidato dall’ex Miss Italia, ovvero 25 maggio e 1 giugno. La siciliana e il romano vivono da tempo a Miami, dove Federico ha trovato lavoro nella Juventus Academy, ma faranno rientro in Italia per il grande giorno. Secondo indiscrezioni, il matrimonio verrà celebrato in Sardegna, ma non è da escludere la Sicilia, terra natale di Clarissa.

Georgette Polizzi e Davide Tresse

Georgette e Davide non si sono conosciuti a Uomini e Donne ma sono stati spesso ospiti della trasmissione dopo l’esperienza a Temptation Island. La stilista e il fidanzato si sposeranno il prossimo 15 settembre 2019. Il matrimonio sarà civile e all’americana, ovvero all’aperto, in mezzo al verde. Ancora da scegliere la location: o Venezia o Lignano Sabbiadoro. Ad attendere i promessi sposi circa 200 invitati, tra cui gli amici Mercedesz Henger e Lucas Peracchi.