Uomini e Donne anticipazioni, Antonio non torna più? News che gelano Teresa

Anticipazioni Uomini e Donne, Antonio Moriconi non torna più?

Come tutti sappiamo, la registrazione di ieri di Uomini e Donne ha distrutto totalmente i già fragili equilibri che avevano caratterizzato il trono di Teresa. Le anticipazioni infatti parlano chiaramente di una tronista innamorata di Andrea Dal Corso dopo l’esterna che i due hanno vissuto e in cui lui ha confessato la sofferenza del suo passato. Quell’esterna è stata un colpo al cuore per Antonio Moriconi che infatti era già diffidente nei confronti della tronista e dopo aver visto il bacio in studio non ha fatto altro che prendere e andarsene. Scelta decisamente condivisibile, perché a tutto c’è un limite anche quando si è a Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: silenzio sui profili social di Antonio

Difatti dando un’occhiata ai profili social di Antonio notiamo che non pubblica storie e post da quando c’è stata la registrazione, e questo è davvero strano poiché Moriconi ha sempre aggiornato i suoi fan e ha sempre condiviso con loro le parti più importanti della sua giornata. Anzi, è proprio grazie a un post Instagram che ancora ricordiamo che tutti hanno capito qualcosa in più sul suo rapporto con Teresa. Antonio non torna a Uomini e Donne quindi? Sembra proprio di sì, o perlomeno se dovesse farlo lo farà con molta più diffidenza. Molta di più rispetto a quella dell’ultima registrazione.

Antonio Moriconi non torna a Uomini e Donne? Pessime previsioni per Teresa

Ricordiamo infatti che l’ultima volta Teresa è scoppiata in lacrime per un suo gesto proprio perché quel gesto le aveva fatto capire che forse aveva esagerato. Dopo il bacio con Andrea possiamo solo immaginare come si senta Antonio ed è per questo che siamo quasi convinti che non tornerà. Su Instagram non c’è traccia di suoi post, e dubitiamo ce ne sarà nelle prossime ore; qualora non fosse così comunque vi aggiorneremo. Nel frattempo date un’occhiata alle ultimissime sul trono di Lorenzo perché anche lì ne sono successe di tutti i colori.