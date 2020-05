Uomini e Donne anticipazioni: Alchimista è Edoardo?

Spunta una nuova ipotesi sulla vera identità di Alchimista, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate: nuovi indizi

La curiosità dei telespettatori di Uomini e Donne cresce sempre di più e tutti si stanno chiedendo di chi sia il volto che si nasconde dietro ad Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate, il quale utilizza la maschera di Dalì per non farsi riconoscere. Sul web è in atto un vivacissimo toto-nome: nelle ultime ore, infatti, noi abbiamo segnalato alcune ipotesi, tra cui Alessandro Graziani, Manuel Galiano e infine Alessio Campoli. Se per gli ultimi due è arrivata già la smentita da parte dei diretti interessati, su Graziani non abbiamo ancora indizi certi. In ogni caso, nella puntata di domani, scopriremo finalmente chi è l’uomo misterioso. Nel frattempo, è spuntato un’altro nome che, visualizzando il suo profilo Instagram, sembrerebbe avere molte similitudini con il protagonista di Ued. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Alchimista è Edoardo Fiacchi? La segnalazione di Deianira Marzano

Nelle ultime ore, la nota influencer ha pubblicato un indizio che collegherebbe Edoardo Fiacchi al personaggio di Alchimista. Il giovane è collaboratore di Comix, Instagrammer e YouTuber. In una sua recente storia, ha pubblicato la frase “L’attesa del piacere essa stessa è il piacere”, stesse parole che Alchimista avrebbe detto alla Abate. Inoltre, spulciando nel suo profilo Instagram, il 20 aprile Edoardo ha pubblicato un video de La Casa di Carta, la celebre serie tv che vede i suoi protagonisti indossare la maschera di Dalì, la stessa utilizzata dal corteggiatore di Giovanna. Osservando anche la fisionomia del volto ci fa pensare che Fiacchi sia Alchimista: l’arcano è stato svelato? Vi terremo aggiornati.

Arriva la smentita di Alessio Campoli

Nelle ultime ore, sul web si è vociferato che Alchimista potesse essere Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti. Poco fa, però, il romano ha negato il suo coinvolgimento nella vicenda e ha dichiarato su Instagram il seguente messaggio: “Le maschere non sono nel mio stile in tutti i sensi! Per la gioia di pochi e la delusione di tutti non sono io!”.