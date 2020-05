UeD Alchimista: “Assurdo, per me follia”, e spuntano indizi su identità

Chi è Alchimista di UeD? In trasmissione ancora tanti dubbi per Giovanna Abate

Oggi Alchimista si è presentato a Uomini e Donne e lo ha fatto allo stesso modo in cui si è rivelato a Giovanna Abate fuori dagli studi: cioè con una maschera che gli ha tenuto scoperto solo il collo e leggermente il profilo e che non faceva minimamente pensare a chi potesse essere. Qualcuno ipotizza Alessandro Graziani ma l’incertezza è tanta. Ad ogni modo Alchimista sembra davvero interessato alla tronista, e anche Giovanna pare convinta della sua buonafede: “Se tu mi avessi visto – queste le parole del corteggiatore riportate dalla Abate – non avresti capito la profondità delle mie parole. A me lui ha detto che questo l’avrebbe aiutato a farsi conoscere”. “Ogni cosa che è stata fatta per te da lui – ha aggiunto Maria De Filippi – l’ha sempre scelta lui”. La De Filippi sa chi è Alchimista ma non ha voluto dire niente sull’identità.

UeD Alchimista, perché ancora non si svela: “Una bella follia”

Arrivato in puntata, Alchimista ha spiegato perché non si vuole svelare: “Ci sono tante cose – queste le sue parole – che comunque non potremo fare. Tu mi hai dato la voglia di tirare fuori delle idee, delle cose, di pensare, la voglia di pensarti, che non è banale. Non vuol dire – ha aggiunto – che io sono innamorato di te o che tu sei innamorato di me ma che c’è un qualcosa che la sera ti fa andare a letto e dire: ‘Cosa posso fare per arrivare a una persona che non mi conosce, per farle capire veramente chi sono?'”. Sono davvero delle belle parole e speriamo per Giovanna che quando si svelerà il corteggiatore non la deluderà: sappiamo tutti quanto sia importante l’aspetto fisico e quanto il fatto di non vedersi possa stancare alla lunga. Al momento comunque Giovanna è interessatissima: “Cioè, Maria, è assurdo… Dirti che una maschera mi trasmette qualcosa…”, queste le parole alla conduttrice. Da parte sua Alchimista ha precisato che lui sta vivendo tutto giorno per giorno: “Se posso, Gianni, non è una cosa studiata. Questa cosa – ha sottolineato – si sta evolvendo passo passo in base a quello che mi dà anche lei”. La Abate voleva vederlo – come tutti, del resto – ma ha comunque sottolineato che “è una bella follia perché la faccio con te”. Veniamo ora agli indizi.

Identità Alchimista Uomini e Donne, gli indizi e i sospetti su Alessandro Graziani

Sappiamo che il ragazzo ha gli occhi scuri, quindi potrebbe essere davvero Alessandro. La cadenza e anche il modo di parlare sembra essere proprio quella di Graziani che tra l’altro è sparito dai social. Se così fosse, Alessandro avrebbe giocato davvero benissimo le carte messe a disposizione dalla formula virtuale di Uomini e Donne, e non ci sarebbe che da fargli i complimenti. Vedremo a questo punto se anche per Giovanna ci sarà una bella sorpresa come quella che ha ricevuto Gemma Galgani.