De Filippi preoccupata: “Stai perdendo la testa”, c’entrano Sirius e Gemma

Uomini e Donne, Gemma Galgani infatuata di Sirius: Nicola Vivarelli fa perdere la testa alla Dama del Trono Over

Oggi anche Maria De Filippi si è accorta di qualcosa che il Web aveva iniziato a pensare sin da quando Gemma Galgani aveva iniziato a chattare con Sirius, che ormai conosciamo tutti come Nicola Vivarelli. Di cosa parliamo? Beh, semplicemente del fatto che la Dama del Trono Over è tutt’altro che cauta nell’affrontare questa conoscenza e che ha già gli occhi a forma di cuore sebbene non voglia ammetterlo. Lui ormai è sommerso di insulti ovunque, anche sul suo profilo Instagram scoperto proprio nella giornata di ieri; questo però non gli impedirà di continuare a conoscere Gemma, visto che proprio in puntata ha mostrato determinazione e sicurezza. Certo bisognerà vedere come ha reagito lei dopo le accuse di ieri… Ma veniamo a Maria.

Maria De Filippi avverte Gemma: “Con calma!”

La puntata si è aperta con la conduttrice che vedendo Gemma particolarmente felice ha cercato di calmarla in qualche modo: “Tu stai perdendo pian piano la testa, però! Ti vedo felice, eh! Con calma, Gemma, con calma!”. I toni della De Filippi ovviamente non sono quelli che ha usato Tina Cipollari ieri e oggi, anzi: la conduttrice ci è parsa piuttosto preoccupata di quello che potrebbe succedere nel caso in cui Nicola dovesse rivelarsi un bluff. Lui in realtà finora ha tenuto botta a tutte le offese: “Lasciateci godere la nostra conoscenza – ha per esempio risposto alle accuse di Barbara De Santi, invitata in collegamento –. Perché dovete giudicare se un ragazzo di 26 anni vuole conoscere una persona più grande? Io ho spiegato le motivazioni… perché finora non sono riuscito a trovare una ragazza!”. “Tu hai una faccia come il…”, ha replicato subito Barbara che poi è stata punzecchiata sempre da Nicola: lei diceva che ne ha avuti di corteggiatori ventenni ma che li ha tutti salutati, e lui ha messo in discussione tutto scatenando anche le ire di Tina.

Nicola e Tina Cipollari, accuse e offese: l’opinionista non tollera il ventiseienne

“Secondo te tu sarai credibile agli occhi delle persone?”, queste alcune delle domande dell’opinionista oggi. “Per me – ha subito risposto Sirius – l’importante è che sia credibile a Gemma”. “A Gemma qualsiasi straccio…”, ha replicato Tina facendo allusioni sulle conoscenze pregresse della Galgani. “Io – ha cercato di spiegare Nicola tra un’interruzione e l’altra – sono stato coinvolto a livello psicologico… Mi sono rapportato a tante donne, non ho mai ricevuto quello di cui ho bisogno…”. “Pensi di trovarlo in Gemma?”, gli ha chiesto l’opinionista. “Gemma rispetta gli ideali di donna che mi piacciono”, ha sottolineato Vivarelli. La Cipollari oggi ha dato il meglio di sé con le accuse all’ufficiale: “Ma il giorno che andrà in onda questa puntata penso che la gente si scatenerà, uscirà dalle case pure se è proibito! Diranno che il mondo si è rivoltato… proprio l’universo! Tu – ha aggiunto dopo – dovrai lasciare l’Italia, dovrai lasciare il Paese!”. Nicola al momento non vuole indietreggiare e intende conoscere Gemma: staremo a vedere a che punto arriverà tutta questa storia. Galgani avvisata, mezza salvata.