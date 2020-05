Uomini e Donne, Alchimista potrebbe essere Alessio Campoli: gli indizi

Uomini e Donne, chi è Alchimista? Dietro al personaggio mascherato che corteggia Giovanna Abate potrebbe esserci Alessio Campoli

In questi giorni il pubblico di Uomini e Donne non fa altro che parlare del mistero riguardante Alchimista, il corteggiatore che ha colpito l’interesse di Giovanna Abate. Il ragazzo potrebbe essere Alessio Campoli? Il personaggio mascherato sta generando molta curiosità, anche nella stessa tronista. Per chi non lo sapesse, il nuovo corteggiatore ha iniziato a sentire Giovanna attraverso la nuova formula del programma, nelle passate settimane. Dietro allo schermo di un computer Alchimista è riuscito a incuriosire e ad attirare l’attenzione della Abate. Quando è arrivato il momento per la tronista di conoscerlo dal vivo, il corteggiatore ha pensato bene di creare mistero sulla sua identità. Al momento, i telespettatori sono quasi certi che si tratti di Alessandro Graziani, che potrebbe aver messo in atto questo ‘piano’ per conquistare il cuore di Giovanna. Ma ecco che, poco dopo, è spuntato anche il nome di Manuel Galiano. Quest’ultimo, però, in queste ore ha scelto di smentire la cosa, affermando di non essere lui il misterioso Alchimista.

Dopo la smentita dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, arriva una nuova ipotesi: Alchimista potrebbe essere Alessio Campoli! Si tratta di un altro volto conosciuto nel mondo di Uomini e Donne. Lo ricordiamo come ex corteggiatore di Angela Nasti. I due sono anche usciti insieme dal programma, ma la storia è naufragata dopo pochissimo tempo. Alessio è riuscito nel tempo a conquistare il cuore dei telespettatori, tanto che sono in molti a chiedere alla redazione un suo ritorno in trasmissione. Ed ecco che lo stesso Campoli potrebbe aver deciso di tornare al Trono Classico, proprio per corteggiare Giovanna Abate. A lanciare questa ipotesi è Amedeo Venza, in queste ultime ore.

Alessio Campoli è Alchimista di Uomini e Donne? I tre indizi

Tre indizi andrebbero a provare tale ipotesi, secondo Amedeo Venza. “Tatuaggio vicino al collo, guanti neri, Alessio ha i tatuaggi sulle dita ed è di Roma”, scrive sulle sue Storie di Instagram. Potrebbe davvero nascondersi Campoli dietro al personaggio di Alchimista? Non ci resta che attendere per scoprirlo.