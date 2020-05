Trono Classico, Manuel Galiano non è Alchimista: “Fermo il gioco, calma”

Uomini e Donne, chi è Alchimista? Prosegue la caccia al corteggiatore misterioso, ma non è Manuel Galiano

Alchimista di Uomini e Donne sta tenendo tutti col fiato sospeso: chi si nasconde dietro la maschera di Salvador Dalì? La maschera non è stata scelta a caso, perché prende spunto dalla serie tv più in voga del momento ovvero La casa di carta. Ma proprio per questo è molto gettonata e usata: chi non ha mai usato una gif o un filtro su Instagram con questa maschera? Per questo si rischia di interpretare come indizi cose che indizi non sono. Ed è ciò che è successo ieri, quando una storia su Instagram di Manuel Galiano ha tratto in inganno più di qualcuno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne infatti ha postato tra le sue stories proprio la maschera de La casa di carta e questo ha fatto sorgere il dubbio che fosse lui Alchimista.

Manuel Galiano non è Alchimista di Uomini e Donne, arriva la smentita: “Non sapevo di questa storia”

Insomma, più di qualcuno lo ha pensato, ma era difficile sia confrontando la fisionomia di Manuel e di Alchimista sia perché, nel caso fosse stato realmente lui, difficilmente gli avrebbero permesso di postare un indizio così lampante. E infatti oggi è arrivata la smentita. Manuel Galiano ha registrato un paio di stories in cui ha detto chiaramente che non è lui Alchimista di Uomini e Donne. Queste le sue parole: “Non sono io. Mi dispiace ma ieri è stato un incidente. Io non conoscevo questa storia fino a ieri sera. Quindi vi ringrazio per questo aggiornamento”. Qualcuno, credendo fosse realmente lui, aveva iniziato ad accusarlo di essere in continua ricerca di visibilità. Per questo Manuel ha ritenuto opportuno mettere le cose in chiaro.

Alchimista di Uomini e Donne non è Manuel Galiano, che chiarisce: “Calmatevi”

Poi ha spiegato perché ha deciso di intervenire e smentire: “Vi fermo perché vedevo che cominciavano ad additarmi ruoli, cominciavano a incolparmi di aver fatto cosa per. Calmatevi, la cattiveria lasciamola da parte. Ve lo dico io, vi fermo subito, così finisce questo gioco. Non sono io”. La caccia all’Alchimista continua!