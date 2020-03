Uomini e Donne: Anna tuona su Gianni, Ida e Riccardo (ma su Giorgio…)

Anna Tedesco Uomini e Donne Over: il rapporto con le altre Dame e con Giorgio Manetti

Anna Tedesco di Uomini e Donne Over ha scambiato quattro chiacchiere in diretta Instagram col profilo Tuttoindiretta.inst e ha parlato un po’ di tutto partendo dal suo rapporto con le Dame del Trono: “Le stimo tutte – queste le sue parole –, sono veramente delle donne profonde che hanno un vissuto alle spalle. Trovo – ha aggiunto a un certo punto – molto più sincere le donne che gli uomini. Le prime donne le fanno più gli uomini. Ognuna ha qualcosa da raccontare”. Belle parole anche su Giorgio Manetti: “Giorgio – ha spiegato – è rimasto nella storia perché è stato sempre un uomo distinto e mai fuori dalle righe. Ecco perché è mio amico, mi ha sempre rispettato. Ha sclerato anche lui – ha concluso – ma chi non sclera in quel contesto dopo tanti attacchi”. Le dichiarazioni successive riguardano Gianni Sperti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Anna stanca di Gianni Sperti: “Lo chiamo inquisitore”

“Io – così Anna ha parlato di Gianni – lo chiamo inquisitore. Non gli rispondo, ed è un suo problema e non il mio. Se mi porta le prove – queste le sue parole sulle accuse dell’opinionista su una presunta relazione che avrebbe al di fuori del programma – va bene… Un uomo fuori? Ma chi è quel deficiente che manda la propria donna a baciarsi con altri uomini? Io non potrei accettare!”. Anna non ha tutti i torti: Gianni ha mostrato spesse volte sospetti nei suoi riguardi ma fino a quando non ci sono prove provate non ha alcun senso aggredirla ogni volta e fare allusioni fastidiose. Come ha già fatto con Armando Incarnato che ha dimostrato che le accuse non fossero per niente giuste.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri? “No comment, stufata anch’io”, Anna all’attacco

Parole dure infine nei confronti di Ida e Riccardo: “No comment – così ha esordito quando gli hanno chiesto di dare un suo parere sulla coppia attualmente insieme in quarantena –. Penso che mi sono stufata anch’io, come si sono stufati milioni di telespettatori. Basta parlare di loro – ha aggiunto con forza –. Come si sono stufati i telespettatori, figuriamoci noi che stiamo lì dentro!”. Come al solito insomma Anna non è certo una che le manda a dire!