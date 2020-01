Uomini e Donne, Armando e Janet: “Amore malato, lei in fin di vita”, poi il caos

Armando Incarnato e Janet, una storia d’amore difficile: il racconto a Uomini e Donne

Puntata decisamente movimentata quella di oggi a Uomini e Donne, con Armando Incarnato protagonista assoluto assieme a Janet. Non si tratta delle solite frasi fatte perché il Cavaliere ha subito davvero attacchi da tutti i fronti nonostante la storia portata in trasmissione sia stata molto delicata. Di cosa parliamo esattamente? Di ciò che Incarnato ha raccontato sulla sua ex, di un incidente quasi mortale e di ciò che ne è conseguito. Si è partiti chiedendo alla ragazza come mai avesse cancellato alcune foto dal proprio profilo e si è arrivati a parlare della nascita del rapporto fra lei e Armando; qualcosa era già stato anticipato ieri ma oggi la puntata è andata in onda interamente e si è aperta proprio con lei che ha giudicato il loro come un “amore malato”. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne: Janet in fin di vita, dramma nel passato della ragazza

“Non è sempre detto – queste le parole di Armando – che tutti i rapporti di amore debbano sfociare in odio. È arrivata Janet nella mia vita e si è presa cura di me. Dopodiché ho iniziato a stare insieme a lei. Mi arriva una telefonata dagli Emirati Arabi, la mia ex era in fin di vita. Sono andato. Sono ritornato dopo un po’, continuo il rapporto con lei e non mi sentivo di chiudere la storia con l’altra”. Armando insomma aveva due storie contemporaneamente, e ne ha parlato anche con una sorta di vergogna perché è consapevole del fatto che non si sia comportato bene. Un brutto giorno lui e Janet hanno litigato e lei lo ha rincorso con la macchina fino a ribaltarsi e finire in fin di vita: quello di Armando, a prescindere da ciò che si possa pensare di lui e del suo atteggiamento, è un passato difficile perché oltre ad essersi trovato in situazioni pericolose ha anche rischiato di perdere due persone importanti. Durante il racconto Janet ha faticato a mascherare la tristezza ma nonostante ciò ha saputo difendersi bene dagli attacchi ricevuti in seguito.

UeD, nessuno crede ad Armando e Janet: per molti sono ancora fidanzati

Gli opinionisti e il parterre femminile infatti non hanno creduto minimamente alla buona fede di entrambi perché si è ritornati sullo stesso punto: perché Janet ha insultato Veronica Ursida quando questa stava conoscendo Armando? “Una donna che è stata legata in passato a un uomo non ne va a insultare un’altra”, ha precisato Tina. “Secondo me non mi hai proprio preso in considerazione. Hai avuto più paura di Veronica…”, ha commentato Roberta Di Padua ribadendo il concetto della Cipollari. I messaggi scritti da Janet su Instagram sono stati anche letti in trasmissione ma sono stati censurati perché ritenuti troppo offensivi. La ragazza comunque ha continuato a ribadire la sua linea. “Gli voglio bene – queste le sue parole su un possibile ritorno con Armando – ma tutto quello che ho passato in cinque anni non lo voglio ripassare. Se lui fosse stato il mio fidanzato mi sarei già presentata come ho fatto oggi. A me arrivano messaggi offensivi. Non sono venuta per lui”.

Veronica Ursida e Armando sono d’accordo: Gianni Sperti convintissimo

L’attenzione si è poi spostata su Veronica: Gianni Sperti ha preteso di controllarle i telefoni che ha perché non riesce a concepire come mai la Ursida senta ancora Armando nonostante tutto. Alla fine Veronica ammetterà di tenerci ma si dirà comunque intenzionata a chiudere perché non crede alla rottura con Janet. Incarnato ci resterà molto male, al punto che farà notare a tutti che lei non riesce a relazionarsi ad altri uomini proprio perché è innamorata di lui. Le prossime puntate si parlerà ancora una volta di loro due, anche se Veronica piuttosto che cercare una tregua porterà altre pesanti segnalazioni.