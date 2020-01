UeD anticipazioni: nuova segnalazione su Armando, Gemma rifatta?

Trono Over, le anticipazioni sulla registrazione del 16 gennaio 2020: Tina accusa Gemma di essere rifatta

Curiosi di leggere le anticipazioni del Trono Over sulla registrazione di oggi? Partiamo subito: dopo il solito sfogo di Gemma dopo la scorsa puntata, Tina è subito partita all’attacco! Secondo l’opinionista, Gemma sceglie sempre uomini più giovani ed è cambiata tanto dalla prima volta che ha partecipato a Uomini e Donne. Tina ha accusato Gemma di aver fatto delle punturine alle labbra, lei ovviamente ha negato ma l’opinionista ha fatto preparare un filmato con tutte le immagini degli anni di Gemma al Trono Over. Le immagini hanno emozionato molto la Dama, che poi ha accolto un nuovo corteggiatore. Anna e Mattia proseguono la loro conoscenza e c’è stato un bacio, ma nella registrazione di oggi è venuto fuori che Mattia ha sentito anche Valentina. Quest’ultima ha interrotto subito tutto perché lui ha omesso il bacio e a lei non sta bene. Anna invece è molto presa e intende sentire ancora Mattia.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuova segnalazione su Armando: parla Veronica

Barbara ha iniziato a frequentare Marcello, nonostante la differenza d’età. Un dettaglio ha però scatenato le accuse dello studio: Barbara ha parlato di una Porche e quindi Gianni e Armando hanno sostenuto che lei sia interessata solo ai soldi e frequenti uomini che in realtà non le piacciono. Visto che è intervenuto Armando, Veronica ne ha approfittato e ha tirato fuori una nuova segnalazione. La Dama ha consegnato alla redazione degli screenshot in cui sarebbe dimostrato che Armando ha visto una ragazza di 20 anni fino a due giorni fa. Intanto Veronica ha chiesto di parlare con Roberta di ciò che si è detta con Armando dietro le quinte. Dopo un’accesa discussione, le due sono uscite fuori dallo studio per confrontarsi ma quando sono rientrate non hanno raccontato nulla. Proseguiamo con le anticipazioni di Uomini e Donne passando agli altri protagonisti.

Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono Over: Valentina contro Erik

Samuel è uscito con Aurora e Alessia e si è trovato bene con entrambe, con Aurora c’è anche stato in bacio ma lui avrebbe voluto baciare anche l’altra. Queste rivelazioni hanno provocato degli attacchi da parte dello studio a Samuel. Erik ha visto Valentina M., ma non è scattato nulla e hanno interrotto la conoscenza. Valentina A. è intervenuta per accusare Erik di uscire con donne solo per rimanere in trasmissione. Sul Vicolo delle news si legge ancora che Diana e Luca hanno discusso a causa di Roberta.