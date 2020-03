UeD, Anna Tedesco e Giorgio Manetti storia fuori? Maria interviene

Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno assieme? Insinuazioni che non piacciono a UeD

Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno insieme dopo che lui ha abbandonato Uomini e Donne? Oggi la Dama del Trono Over ha fatto la sua sfilata e in men che non si dica la questione è riemersa, visto che Anna non ha mai nascosto di vedere Giorgio, anche ora che si vede con Lucio e sembra molto interessata a lui. Le insinuazioni emerse in studio sono state davvero fastidiose sia perché non c’entravano assolutamente nulla con la sfilata della Tedesco sia perché Giorgio è uscito da molto tempo ed è fidanzato con un’altra donna da parecchio.

UeD, Giorgio e Anna non stanno insieme: interviene anche Maria De Filippi

“Giorgio ha una compagna – ha infatti precisato Maria De Filippi, quasi stupefatta da ciò che stava emergendo al Trono Over –. Voi pensate che Anna sia la sua amante?”. La conduttrice insomma ha preso subito le distanze dalle insinuazioni degli opinionisti e di qualcuno del parterre, e ha fatto capire chiaramente che ciò che stavano dicendo alla Tedesco non poteva in alcun modo corrispondere al vero. Certo, i toni sono stati molto diversi da quelli che ha usato contro Armando Incarnato ma il contenuto non cambiava.

Anna continua a vedere Giorgio, a Uomini e Donne la Dama resiste alle critiche

“Sono anche amica della fidanzata – ha spiegato Anna parlando proprio di Giorgio –. Io continuo a sentire sia lui che lei, non lo nascondo, non l’ho mai nascosto; è felice e sono felice per lui. L’ho visto una volta a una festa – ha poi aggiunto –. Lo sento ogni tanto e dovrei andarlo a trovare. Spero di farlo con Lucio”. Un’ottima reazione, quella di Anna, che ovviamente non avendo nulla da nascondere può permettersi di andare dove vuole e vedere chi meglio crede senza che nessuno faccia storie inutili e allusioni strane.