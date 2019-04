Trono Over Giorgio Manetti: confidenze su Gemma e sulla nuova fidanzata

Trono Over, Giorgio Manetti: nuove rivelazioni su Gemma e sull’attuale fidanzata. Il Gabbiano si confessa

Come sta Giorgio Manetti? L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si è confessato in una recente intervista al settimanale Diva e Donna. Durante la chiacchierata è riaffiorato il nome di Gemma Galgani, per la quale il Gabbiano ha avuto dolci parole. Giorgio però non si è soffermato solo sul passato ma ha anche raccontato della sua attuale situazione sentimentale, che lo vede impegnato con Caterina. Non si tratta di una vera e propria ‘novità’ poiché la donna è un’ex di Manetti. Lui stesso ha infatti confidato che l’ha ritrovata dopo quasi 10 anni. È proprio vero che a volte l’amore fa dei giri immensi e poi ritorna…

“Cercavo una donna di classe, che avesse una certa padronanza nella dialettica e che fosse una donna d’acciaio…E tutte queste caratteristiche le vedevo in Gemma…”, ha confessato il Gabbiano a Diva e Donna, di fatto elogiando la Galgani. Come il pubblico di Uomini e Donne ben sa la relazione, dopo vari tira e molla, non è però decollata definitivamente e le strade del cavaliere e della dama del Trono Over si sono divise. Oggi Manetti è felice al fianco di un’altra donna, Caterina. Si tratta di una sua ‘vecchia conoscenza’, che a distanza di due lustri è tornata al centro della sua vita: “Lei è una mia ex fidanzata…E dopo quasi 10 anni ho ritrovato una donna meravigliosa…”.

Trono Over, Giorgio: la convivenza con Caterina e la Tv che non chiama più

Giorgio Manetti e Caterina oggi sembrano più affiatati che mai e convivono in un paese in provincia di Firenze. Il Gabbiano non si è più visto in tv, nonostante sia stato accostato a diversi reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello (sia Vip, sia Nip). Una situazione su cui l’ex cavaliere del Trono Over si è espresso ironicamente negli scorsi mesi. Un’ironia che però, forse, cela un pizzico di rammarico. “Dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca in qualità di presentatore di un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di Giorgio Manetti”, ha dichiarato il toscano lo scorso febbraio.