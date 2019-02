Uomini e Donne Over: le ultime news su Giorgio Manetti

La vita di Giorgio Manetti dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne è cambiata. Il Gabbiano – ex di Gemma Galgani – è andato a convivere con Caterina, un’ex fidanzata ritrovata la scorsa estate. Non solo: George ha aperto una società che si occupa di organizzazione di eventi, tra cui i matrimoni. Un lavoro stimolante e appagante ma non è abbastanza. Tanto che Giorgio, nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha ammesso di avere nostalgia della tv. “Dal 13 al 17 marzo sarò a Mosca in qualità di presentatore di un evento legato ai matrimoni. Per me è una bella soddisfazione, visto che ormai le televisioni nazionali si sono dimenticate di Giorgio Manetti”, ha dichiarato il toscano.

In realtà l’ex volto di Uomini e Donne non è del tutto fuori dal contesto televisivo. Da qualche mese sta collaborando con Rtv38, un’emittente regionale. Giorgio è in onda ogni lunedì pomeriggio e parla di moda e attualità. “Ma vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticai di me, però non so per quale motivo”, ha sottolineato l’ex fiamma di Gemma. “Sono stato a Sanremo nei giorni scorsi e molti mi hanno detto: “George, ma dove sei finito?”. Io continuo a dire che sono qui. Se mi chiamassero per fare l’opinionista coglierei l’occasione”, ha aggiunto il 62enne.

Giorgio Manetti e la verità sulla partecipazione all’Isola dei Famosi

Giorgio Manetti ha inoltre chiarito di non aver mai ricevuto proposte dalla produzione dell’Isola dei Famosi. “Non accostate più il mio nome a quel programma: sono stato uno dei papabili concorrenti troppe volte senza ricevere reali proposte”, ha puntualizzato.