Uomini e Donne, Andrea Nicole: Verdolini tronista? Ora svela i retroscena

Alessandro Verdolini si svela dopo quanto accaduto a Uomini e Donne. Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno sicuramente attirato l’attenzione con la loro particolare scelta. L’ex corteggiatore originario di Ancona aveva capito qualcosa? In una nuova intervista con MondoTv24, ribadisce di aver sempre avuto la sensazione che la preferenza di Andrea Nicole fosse Ciprian. Quanto è accaduto ha rappresentato per lui una chiara conferma dei segnali che avvertiva.

Anche dall’esterno, in tanti gli avevano fatto notare la cosa. Ma Verdolini ha comunque deciso di proseguire il suo percorso. Dopo una partenza un po’ complicata, Alessandro è riuscito a conquistare un posizione centrale nel percorso della Conte. “Sembrava andasse bene”, ha fatto presente. Nonostante ciò, l’ex tronista non è mai riuscita a eliminare il pensiero che lui aveva sin dall’inizio.

C’erano momenti in cui era sicuro e altri in cui non sapeva proprio cosa pensare. Il pubblico ricorderà che in studio più volte, in effetti, Verdolini aveva palesato le sue perplessità su Andrea Nicole e Ciprian. A questo punto dell’intervista, l’ex corteggiatore ha ricordato alcune affermazioni della Conte, che l’avevano portato a fidarsi ancora.

“Ho riposto fiducia nei suoi confronti. Mi diceva che non era come dicevo io, che ero paranico… Mi sono fidato. Vedevo questi battibecchi che sembravano da coppia fatta”

Proprio per i suoi forti dubbi, Alessandro aveva interrotto la sua esperienza, tornandosene a casa. In quell’occasione, Andrea Nicole era corsa a riprenderlo, spingendolo a fidarsi di lei. “Mi disse: ‘Pensi che io sia una persona che può usare qualcun’altro così?”. Di fronte a queste sue parole, Verdolini è tornato sui suoi passi.

“C’erano momenti in cui questa preferenza la vedevo”, ha poi continuato l’ex corteggiatore. Ha così ricordato l’ex tronista sceglieva sempre di ballare e di uscire in esterna con Ciprian. E su questi punti Andrea Nicole “non titubava mai un minuto“. Nel corso di questa intervista, Alessandro non avrebbe voluto entrare nei dettagli di ciò che è accaduto durante la ‘scelta’.

Infatti, quando gli è stata posta la domanda su quel momento, si è irrigidito: “Avevo detto che non ci voglio tornare, però dai ci torno”. Prima che Andrea Nicole e Ciprian lasciassero insieme Uomini e Donne, Verdolini aveva già intuito qualcosa. Quando è entrato in studio, ha notato l’assenza di entrambi e ha capito cosa sarebbe successo poco dopo.

“Ho confidato questa cosa a Samuele, che era in studio con me. Gli ho detto ‘Io oggi mi sento sta cosa’ e così è stato. Ok, il mio pensiero era questo, però non pensavo di nascosto. Credevo che la redazione fosse stata avvisata”

Per quanto riguarda gli attacchi che lo studio ha riservato ad Andrea Nicole – a detta di molti telespettatori avrebbero esagerato – Alessandro non si sente di dire “che hanno fatto bene o hanno fatto male”. Secondo l’ex corteggiatore, ognuno reagisce a modo suo, soprattutto se riponi fiducia in una persona che poi ti delude.

Alessandro Verdolini tronista di Uomini e Donne?

Luca Salantino è appena diventato tronista del programma di Maria De Filippi. Anche ad Alessandro Verdolini verrà data la stessa opportunità? Lui accetterebbe volentieri di salire sul trono, qualora arrivasse la proposta. Sicuramente un momento di stand by dopo quanto accaduto gli serviva.

In passato è già accaduto che una ‘non scelta’ salisse sul trono, come appunto con Salatino. Il pubblico non può di certo dimenticare il ritorno di Luigi Mastroianni nel ruolo di tronista, dopo la brutta delusione legata al caso di Sara Affi Fella. Dunque, la possibilità c’è.