Sara Affi Fella, emergono nuovi retroscena sulla sua storia: parla Nicola Panico

Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella e svela nuovi retroscena: il lungo racconto del calciatore

Sara Affi Fella continua oggi a far discutere i fan di Uomini e Donne. Da quando si è scoperto che la ragazza, durante il suo trono, è stata tutto il tempo fidanzata segretamente con Nicola Panico, gli utenti sui social si sono letteralmente rivoltati contro di lei. Il numero dei suoi followers, infatti, è iniziato a scendere e, di conseguenza, gli sponsor l’hanno abbandonata. La reazione di lei? Lasciare i social.Una persona che non si nasconde e che continua a raccontare la sua versione di fatti, invece, è Nicola Panico. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, in particolare, la sua storia oggi l’ha raccontata al settimanale Chi. In una lunga intervista, difatti, svela nuovi dettagli e retroscena su quello che molti hanno ribattezzato il “Sara Affi Fella Gate“. Nicola Panico su Chi esordisce dicendo: “Era una ragazza semplice. Educata, rispettosa, piena di valori. Una ragazza da sposare. Anzi, rivelo a Chi, che noi tra due mesi ci saremmo dovuti sposare. Avevamo già scelto la Chiesa a Capodimonte, idem la location. Non vedeva l’ora, poi la fame se l’è mangiata”.

Che lui e la Affi Fella non si fossero mai lasciati durante Uomini e Donne, inoltre, Panico lo ribadisce subito. “Dopo che aveva registrato il video di presentazione (per fare la tronista, ndr) Sara mi chiama e mi dice: Vediamo come uscirne insieme” racconta “Ero innamorato”. Ad agosto, però, nella vita di Sara fa il suo ingresso il calciatore Vittorio Parigini. Quel momento, oggi, Panico lo ricorda ancora molto bene. “Un giorno mi dice che doveva andare a Roma per mettere in ordine le sue extension. Da Roma non è più tornata” spiega Nicola. A Roma con Sara ci sarebbe stato proprio Parigini, la nuova fiamma. “Dormono in hotel a Milano e poi tornano a Torino” spiega Nicola “Io scopro tutto grazie ad una persona. Sara riappare con un sms. Io la chiamo e lei mi dice che in realtà Parigini sta con una sua amica Valeria”.

Nicola Panico, nuove rivelazioni su Sara Affi Fella: l’intervista a Chi dopo l’ammissione a Uomini e Donne

Prima di lasciare la Affi Fella e andare in trasmissione da Maria De Filippi Nicola Panico (come racconta) avrebbe chiamato il calciatore del Torino per raccontarli tutto. “Lui mi risponde che Sara gli aveva parlato di un suo ex , ma che si chiamava Andrea” dice Panico “Peccato fossi io”. Sara Affi Fella, stando a quanto scritto da Chi, non starebbe passando oggi un bel momento. Pare che parli solo tramite i suoi legali e che molte amiche (compresa una sua cugina) non la sentano da mesi. Sara avrebbe cambiato numero e, recentemente, una sua richiesta di lavoro per un azienda in Molise sarebbe stata rigettata.